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Galatasaray'da Singo 7 maç sonra kadroda!

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, 7 maçlık aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Lille karşılaşmasıyla kadroya döndü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Ekim 2026 21:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Singo 7 maç sonra kadroda!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille ile Galatasaray, Fransa'nın Lille kentindeki Pierre Mauroy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılarda mücadele öncesinde dikkat çeken gelişmelerden biri de Wilfried Singo'nun kadroya dönmesi oldu.

SİNGO, 7 MAÇ SONRA KADRODA

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, 7 maç aranın ardından kadroya dahil edildi.

Son olarak Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe karşısında 3-2 kazanılan maçta sonradan oyuna giren Singo, 5 lig ve 2 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından Lille maçında kadroda yer aldı.

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