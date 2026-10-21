Galatasaray'da Singo 7 maç sonra kadroda!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille ile Galatasaray, Fransa'nın Lille kentindeki Pierre Mauroy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılarda mücadele öncesinde dikkat çeken gelişmelerden biri de Wilfried Singo'nun kadroya dönmesi oldu.
SİNGO, 7 MAÇ SONRA KADRODA
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, 7 maç aranın ardından kadroya dahil edildi.
Son olarak Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe karşısında 3-2 kazanılan maçta sonradan oyuna giren Singo, 5 lig ve 2 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından Lille maçında kadroda yer aldı.
SİNGO, 7 MAÇ SONRA KADRODA
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, 7 maç aranın ardından kadroya dahil edildi.
Son olarak Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe karşısında 3-2 kazanılan maçta sonradan oyuna giren Singo, 5 lig ve 2 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından Lille maçında kadroda yer aldı.