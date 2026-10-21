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PSG'den Khvicha Kvaratskhelia açıklaması! Galatasaray maçında yok

PSG, Khvicha Kvaratskhelia'nın sağ diz ön çapraz bağının koptuğunu ve önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını açıkladı.

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calendar 21 Ekim 2026 12:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
PSG'den Khvicha Kvaratskhelia açıklaması! Galatasaray maçında yok
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Barcelona'yı sahasında 4-2 mağlup eden Paris Saint-Germain'de Khvicha Kvaratskhelia'dan kötü haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransız kulübü, Gürcü yıldızın sağ diz ön çapraz bağının koptuğunu açıkladı.

Karşılaşmanın 59. dakikasında Barcelonalı Xavi Espart ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan 25 yaşındaki futbolcu, acı içinde yerde kalmıştı. Sağ ayağının üzerine basamayan Kvaratskhelia, sağlık görevlilerinin yardımıyla sahayı terk etmişti.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AMELİYAT OLACAK

PSG'nin resmi açıklamasında, "Dün FC Barcelona karşısında oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağı kopan Khvicha Kvaratskhelia, önümüzdeki günlerde ameliyat edilecek" ifadelerine yer verildi.

Böylece Gürcü futbolcuyla ilgili çapraz bağ kopması şüphesi doğrulanmış oldu. Kulüp, Kvaratskhelia'nın sahalara dönüş süresine ilişkin ise bilgi vermedi.

DEMBELE VE MARQUINHOS'TAN DA KÖTÜ HABER

PSG, Barcelona karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Ousmane Dembele ve Marquinhos'un sağlık durumlarına ilişkin de açıklama yaptı.

Sol uyluğunda kas hasarı tespit edilen Dembele'nin önümüzdeki haftalarda tedavisine devam edileceği belirtildi. Sağ uyluğunda kas hasarı bulunan Marquinhos'un da önümüzdeki haftaları tedaviyle geçireceği duyuruldu.

GALATASARAY MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Gürcü yıldızın en az 6-9 ay sahalardan uzak kalması beklenirken, 27 Ocak 2027'de oynanacak PSG-Galatasaray karşılaşmasında forma giymesi mümkün görünmüyor.

Ön çapraz bağ sakatlıklarında iyileşme sürecinin uzunluğu dikkate alındığında, 25 yaşındaki futbolcunun sezonun kalan bölümünü de kaçırma ihtimali bulunuyor.

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