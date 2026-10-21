Perrin: 'Galatasaray'ın golleri şok oldu'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'a sahasında 4-2 mağlup olan Lille'de futbolcu Gaetan Perrin, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Fransız oyuncu, takımının yaşadığı istikrarsızlığa dikkat çekerken Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçlarda puan toplamaları gerektiğini vurguladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "YENİLGİMİZİ KABUL ETMELİYİZ"
Galatasaray'ın galibiyeti hak ettiğini belirten Gaetan Perrin, ilk yarıda yenilen gollerin takımı olumsuz etkilediğini ifade etti.
Perrin, "Bu akşam onlar kazandı, o yüzden yenilgimizi kabul etmeliyiz. Sonuca bakılırsa onlar daha iyiydi. Bence ilk yarıdan sonra hepimiz bu akşam gerçekten bir şeyler yapmamız gerektiğinin farkındaydık. Bence oldukça sakin ve kendimize güveniyorduk. Ne yazık ki ilk yarıda iki gol yedik, ama iyi işler de yaptık. Ve ne yazık ki, daha önce de söylediğim gibi, 90 dakika boyunca gösterdiğimiz istikrarsızlık bize bir kez daha çok pahalıya mal oldu; özellikle de bu turnuvada. Üç maç, sıfır puan; bence durum çok net ve çok hızlı bir şekilde tepki verebilmek ve son beş maçta bir an önce puan toplamaya başlayabilmek için kendimize doğru soruları sormalıyız." dedi.
"KISA SÜREDE İKİ GOL GERİDE KALDIK"
Karşılaşmanın ikinci yarısındaki performanslarını değerlendiren Perrin, kısa sürede iki gol geriye düşmelerinin takım üzerinde etkili olduğunu belirtti.
Fransız futbolcu, "İlk yarıyı bizim oynadığımız gibi geçirdiğimizde, skor 2-2 iken, kendi sahamızda oynarken 4-2 yenildiğimizde, evet, bu kesinlikle en iyi ikinci yarı sayılmaz. İkinci yarının başlangıcını analiz etmek bize düşüyor çünkü sonrasında, kaçınılmaz olarak, onlar skorda öne geçiyor, biz biraz toparlanıyoruz ama asıl sorun, kısa sürede iki gol geride kalmış olmamız. Bence zihinsel olarak, bu ikinci yarıları yaptığımızdan çok daha iyi bir şekilde yeniden ele alabilmek için birbirimize bazı şeyleri söylememiz gerekecek." ifadelerini kullandı.
"AYNI HATALARI TEKRARLIYORUZ"
Takım olarak bir araya gelip yaşananları değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Perrin, aynı hataların tekrarlanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Perrin, "Bence hep birlikte konuşmamız gerekiyor. Ben yediğimiz gollerde kenarda ısınıyordum, bu yüzden oyuncuların sahadaki hisleri hakkında henüz konuşmadık. Ama ilk yarıya bakıldığında, arka arkaya iki gol yediğimizde, bu biraz Betis maçında olduğu gibi bir şok oldu; o maçta da ilk yarıyı 2-1 önde kapatmıştık ve arka arkaya iki gol yemiştik. Sorun şu ki, bu durum tekrarlanıyor ve bu normal değil; çünkü hatalarımızdan ders çıkarmamız gerektiğini söylüyoruz. Ancak aynı hataları tekrarlıyorsak, en azından doğru düzgün ders çıkarmıyoruz demektir." diye konuştu.
"SON SANİYEYE KADAR İNANMAK LAZIM"
Şampiyonlar Ligi'nde hâlâ şanslarının bulunduğunu vurgulayan Gaetan Perrin, kalan beş maçta istikrarlı bir performans sergilemeleri gerektiğini belirtti.
Fransız futbolcu, "Elbette hâlâ bir şansımız var. Bu turnuvada gördük ki her şey mümkün, inanılmaz şeyler yaşanabilir. Son saniyeye kadar buna inanmak lazım. İnancımız olduğu sürece, her dakikayı sonuna kadar oynamalı ve son beş maçta 90 dakika boyunca bu istikrarı sürdürmeliyiz.
Bence çok nitelikli bir kadromuz var. Artık o ekstra ruh, o takım ruhu, o ortak coşku ve dayanışmaya ihtiyacımız var; bunlar bize o ekstra gücü verecek ve puanlar kazanmamızı, önce puan toplamaya başlamamızı, ardından da galibiyetler elde etmemizi sağlayarak ilk 24'e girmemizi sağlayacak." açıklamasında bulundu.
Fransız oyuncu, takımının yaşadığı istikrarsızlığa dikkat çekerken Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçlarda puan toplamaları gerektiğini vurguladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "YENİLGİMİZİ KABUL ETMELİYİZ"
Galatasaray'ın galibiyeti hak ettiğini belirten Gaetan Perrin, ilk yarıda yenilen gollerin takımı olumsuz etkilediğini ifade etti.
Perrin, "Bu akşam onlar kazandı, o yüzden yenilgimizi kabul etmeliyiz. Sonuca bakılırsa onlar daha iyiydi. Bence ilk yarıdan sonra hepimiz bu akşam gerçekten bir şeyler yapmamız gerektiğinin farkındaydık. Bence oldukça sakin ve kendimize güveniyorduk. Ne yazık ki ilk yarıda iki gol yedik, ama iyi işler de yaptık. Ve ne yazık ki, daha önce de söylediğim gibi, 90 dakika boyunca gösterdiğimiz istikrarsızlık bize bir kez daha çok pahalıya mal oldu; özellikle de bu turnuvada. Üç maç, sıfır puan; bence durum çok net ve çok hızlı bir şekilde tepki verebilmek ve son beş maçta bir an önce puan toplamaya başlayabilmek için kendimize doğru soruları sormalıyız." dedi.
"KISA SÜREDE İKİ GOL GERİDE KALDIK"
Karşılaşmanın ikinci yarısındaki performanslarını değerlendiren Perrin, kısa sürede iki gol geriye düşmelerinin takım üzerinde etkili olduğunu belirtti.
Fransız futbolcu, "İlk yarıyı bizim oynadığımız gibi geçirdiğimizde, skor 2-2 iken, kendi sahamızda oynarken 4-2 yenildiğimizde, evet, bu kesinlikle en iyi ikinci yarı sayılmaz. İkinci yarının başlangıcını analiz etmek bize düşüyor çünkü sonrasında, kaçınılmaz olarak, onlar skorda öne geçiyor, biz biraz toparlanıyoruz ama asıl sorun, kısa sürede iki gol geride kalmış olmamız. Bence zihinsel olarak, bu ikinci yarıları yaptığımızdan çok daha iyi bir şekilde yeniden ele alabilmek için birbirimize bazı şeyleri söylememiz gerekecek." ifadelerini kullandı.
"AYNI HATALARI TEKRARLIYORUZ"
Takım olarak bir araya gelip yaşananları değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Perrin, aynı hataların tekrarlanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Perrin, "Bence hep birlikte konuşmamız gerekiyor. Ben yediğimiz gollerde kenarda ısınıyordum, bu yüzden oyuncuların sahadaki hisleri hakkında henüz konuşmadık. Ama ilk yarıya bakıldığında, arka arkaya iki gol yediğimizde, bu biraz Betis maçında olduğu gibi bir şok oldu; o maçta da ilk yarıyı 2-1 önde kapatmıştık ve arka arkaya iki gol yemiştik. Sorun şu ki, bu durum tekrarlanıyor ve bu normal değil; çünkü hatalarımızdan ders çıkarmamız gerektiğini söylüyoruz. Ancak aynı hataları tekrarlıyorsak, en azından doğru düzgün ders çıkarmıyoruz demektir." diye konuştu.
"SON SANİYEYE KADAR İNANMAK LAZIM"
Şampiyonlar Ligi'nde hâlâ şanslarının bulunduğunu vurgulayan Gaetan Perrin, kalan beş maçta istikrarlı bir performans sergilemeleri gerektiğini belirtti.
Fransız futbolcu, "Elbette hâlâ bir şansımız var. Bu turnuvada gördük ki her şey mümkün, inanılmaz şeyler yaşanabilir. Son saniyeye kadar buna inanmak lazım. İnancımız olduğu sürece, her dakikayı sonuna kadar oynamalı ve son beş maçta 90 dakika boyunca bu istikrarı sürdürmeliyiz.
Bence çok nitelikli bir kadromuz var. Artık o ekstra ruh, o takım ruhu, o ortak coşku ve dayanışmaya ihtiyacımız var; bunlar bize o ekstra gücü verecek ve puanlar kazanmamızı, önce puan toplamaya başlamamızı, ardından da galibiyetler elde etmemizi sağlayarak ilk 24'e girmemizi sağlayacak." açıklamasında bulundu.