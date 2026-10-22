Golden State Warriors, Kristaps Porzingis'in takas piyasasındaki durumunu araştırıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE POTS olarak bilinen postüral ortostatik taşikardi sendromuna bağlı belirtileri tekrarlayan tecrübeli pivotun, sahalara ne zaman dönebileceği henüz bilinmiyor.
Porzingis'in yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle basketboldaki geleceğini de değerlendirdiği belirtildi.
Golden State, yaz döneminde Letonyalı oyuncuyla iki yıllığına 40 milyon dolarlık yeni sözleşme imzalamıştı.
Warriors, mevcut anlaşmanın yapısı sayesinde Porzingis'i herhangi bir zamanda takas edebiliyor.
Oyuncunun gelecek sezon alacağı 20 milyon doların yalnızca 3 milyon doları garanti altında bulunuyor.
Bu durum, sözleşmesini fiilen sona yaklaşan bir anlaşma olarak değerlendirebilecek takımlar için esneklik sağlasa da Porzingis'e nasıl bir takas piyasası oluşacağı belirsiz.
Takımların büyük bölümü, sezonun bu aşamasında kadrolarını rekabetçi olma hedefiyle değerlendiriyor.
Porzingis, geçtiğimiz sezon Atlanta Hawks ve Warriors formalarıyla toplam 32 maçta oynadı.
Maç başına 24 dakikada 16,7 sayı, 5,2 ribaund, 2,5 asist ve 1,2 blok ortalamaları yakaladı.
Porzingis'in yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle basketboldaki geleceğini de değerlendirdiği belirtildi.
Golden State, yaz döneminde Letonyalı oyuncuyla iki yıllığına 40 milyon dolarlık yeni sözleşme imzalamıştı.
Warriors, mevcut anlaşmanın yapısı sayesinde Porzingis'i herhangi bir zamanda takas edebiliyor.
Oyuncunun gelecek sezon alacağı 20 milyon doların yalnızca 3 milyon doları garanti altında bulunuyor.
Bu durum, sözleşmesini fiilen sona yaklaşan bir anlaşma olarak değerlendirebilecek takımlar için esneklik sağlasa da Porzingis'e nasıl bir takas piyasası oluşacağı belirsiz.
Takımların büyük bölümü, sezonun bu aşamasında kadrolarını rekabetçi olma hedefiyle değerlendiriyor.
Porzingis, geçtiğimiz sezon Atlanta Hawks ve Warriors formalarıyla toplam 32 maçta oynadı.
Maç başına 24 dakikada 16,7 sayı, 5,2 ribaund, 2,5 asist ve 1,2 blok ortalamaları yakaladı.