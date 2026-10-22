Trabzonspor'da Cabral, Avrupa'da yine kırmızı gördü

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Hearts'ı 2-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavililerde Sidny Lopes Cabral, karşılaşmanın 90+5. dakikasında gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İKİNCİ KEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ
Sidny Lopes Cabral, bu sezon Avrupa kupalarında ikinci kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Portekizli futbolcu, daha önce UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile oynanan rövanş karşılaşmasında da kırmızı kart görmüştü.
Trabzonspor'un deplasmanda Ferencvaros'a 4-0 mağlup olduğu mücadelede Cabral, 57. dakikada ikinci sarı kartın ardından oyundan atılmıştı.
İKİ KIRMIZI KART DA İKİNCİ SARI KARTTAN
Cabral, Hearts karşısında 90+5. dakikada, Ferencvaros maçında ise 57. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Böylece bordo-mavili futbolcu, bu sezon Avrupa kupalarında iki farklı maçta oyun dışında kaldı.
İKİNCİ KEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ
Sidny Lopes Cabral, bu sezon Avrupa kupalarında ikinci kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Portekizli futbolcu, daha önce UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile oynanan rövanş karşılaşmasında da kırmızı kart görmüştü.
Trabzonspor'un deplasmanda Ferencvaros'a 4-0 mağlup olduğu mücadelede Cabral, 57. dakikada ikinci sarı kartın ardından oyundan atılmıştı.
İKİ KIRMIZI KART DA İKİNCİ SARI KARTTAN
Cabral, Hearts karşısında 90+5. dakikada, Ferencvaros maçında ise 57. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Böylece bordo-mavili futbolcu, bu sezon Avrupa kupalarında iki farklı maçta oyun dışında kaldı.