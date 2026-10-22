Lionel Messi'den kariyerinin en özel itirafları!

Lionel Messi, Asturias Prensesi Spor Ödülü'nü almak üzere İspanya'nın Oviedo kentine gitti. Inter Miami forması giyen Arjantinli yıldız, ödül töreni öncesinde EFE'ye verdiği röportajda Barcelona'da geçirdiği unutulmaz yılları, takım içindeki günlük yaşamı ve futbol anlayışını anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Barcelona'da 17 yıl boyunca A takım formasını giyen Messi, Katalan ekibiyle 35 resmi kupa kazandı. Kariyerinde 8 kez Ballon d'Or ödülüne layık görülen yıldız futbolcu, Barcelona formasıyla attığı 672 golle kulüp tarihinin en golcü oyuncusu oldu.
"HER GÜNÜN TADINI ÇIKARIYORDUK"
Barcelona'daki başarılı dönemini değerlendiren Messi, takımın yalnızca kazandığı kupalarla değil, futbol oynarken yaşadığı mutlulukla da öne çıktığını vurguladı.
Arjantinli yıldız, "Her şeyi kazanmış olmamızda şanslıydık. Bunu yapış şeklimizden, oynamaktan, kazanmaktan ve önemli başarılara ulaşmaktan aldığımız keyiften dolayı da şanslıydık. Ama her şeyden önemlisi, günlük hayatın, antrenmanların tadını çıkarıyorduk. Çok güzel vakit geçiriyorduk." ifadelerini kullandı.
Ronaldinho, Gerard Pique, Carles Puyol, Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Neymar ve Luis Suarez gibi yıldızlarla aynı takımda oynayan Messi, Barcelona'nın kendisi için ne ifade ettiğini birkaç kelimeyle anlatmanın zor olduğunu belirtti.
"BARCELONA'YA KARŞI ÇOK ÖZEL BİR SEVGİ HİSSEDİYORUM"
Barcelona'nın kendisi için anlamı sorulan Messi, kulübe ve şehre duyduğu sevgiyi dile getirdi.
Arjantinli yıldız, "O kadar çok güzel şey var ki, Barcelona'nın ne anlama geldiğini birkaç kelimeyle özetlemek zor. Şehir ve kulüp için çok özel bir sevgi hissediyorum." ifadelerini kullandı.
Üç çocuğunun da dünyaya geldiği Barcelona'yı hayatının kulübü olarak gören Messi, Katalan ekibinde geçirdiği yılların kendisi için taşıdığı özel anlamı bir kez daha ortaya koydu.
"BABAM BU ÖDÜL İÇİN HEYECANLIYDI"
Ödülünü almak üzere Oviedo'ya gelen Messi, babası Jorge Messi'nin bu töreni gerçekleştirmek konusunda çok istekli olduğunu belirtti.
Messi, babasının ödüle ilişkin heyecanını başka sözlerle de dile getirdi:
"Aslında, babam bu ödülle ilgili son derece heyecanlıydı.
Maç programım yüzünden zor olacağını biliyorduk, ama o gerçekten ısrar etti ki gelelim, buraya seyahat edeyim, bu günleri geçireyim ve ödülü alayım.
Bu ödül, sahada yaptıklarından ya da kariyerim boyunca elde ettiklerimden öteye gidiyor.
Dürüst olmak gerekirse, bu takdirden dolayı çok mutluydu ve bu yüzden eminim ki o da bundan keyif alıyor."
"KAZANMAK İÇİN ASLA VAZGEÇMEDİM"
Kariyerinin ardından nasıl hatırlanmak istediği sorusunu da yanıtlayan Messi, hedefleri ve hayalleri için mücadele etmenin önemine dikkat çekti.
Arjantinli yıldız, "Beni insanlar nasıl hatırlasın isterdim? Hedeflerine ve hayallerine ulaşmak için her zaman mücadele eden büyük bir sporcu olarak.
Bazen istediğim şeyleri başarmayı başardım, bazen başaramadım, ama önümde duran her şeyi kazanmak için asla vazgeçmedim." ifadelerini kullandı.
"KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ ÇOK REKABETÇİYİM"
Antrenmanlardaki rekabetin önemine de değinen Messi, kazanma arzusunun çocukluğundan beri kendisinin bir parçası olduğunu belirtti.
Arjantinli yıldız, "Antrenmanlarda oynanan kısa maçları bile kaybetmeyi sevmiyorum." diyerek rekabetçi yapısına dikkat çekti.
Messi, antrenmanların maç performansına katkısını anlatırken, "Nasıl antrenman yaparsanız öyle oynarsınız; bunlar sadece sözden ibaret değil." ifadelerini kullandı.
Futbolun yalnızca sahada yapılanlardan ibaret olmadığını vurgulayan yıldız futbolcu, "Futbol, antrenmana gitmeden veya maça çıkmadan önce kişinin yerine getirmesi gereken pek çok şeyin, pek çok sorumluluğun bir sonucudur." dedi.
Barcelona'daki çalışma düzeni topa sahip olma çalışmaları, rondolar ve gerçek maç koşullarını yansıtan küçük alan maçları üzerine kuruluydu. Xavi, Iniesta ve Sergio Busquets arasındaki uyumun temelleri de bu antrenmanlarda atılıyordu.
BABASININ TAVSİYESİNİ UNUTMADI
Messi, futbol kariyerinde babası Jorge Messi'nin desteğinin de önemli bir yere sahip olduğunu anlattı. Her maçın ve antrenmanın ardından babasıyla sürekli konuştuğunu belirten yıldız futbolcu, kendisine verilen en önemli tavsiyenin denemekten vazgeçmemek olduğunu söyledi.
Arjantinli yıldız, babasının kendisine verdiği tavsiyeyi şu sözlerle aktardı:
"Topu alıp denemeye devam etmemi, iyi ya da kötü sonuçlanmasının önemli olmadığını, buna takılıp kalmamamı ve her zaman bir sonraki pozisyonun olduğunu söyledi."
"HER GÜNÜN TADINI ÇIKARIYORDUK"
Barcelona'daki başarılı dönemini değerlendiren Messi, takımın yalnızca kazandığı kupalarla değil, futbol oynarken yaşadığı mutlulukla da öne çıktığını vurguladı.
Arjantinli yıldız, "Her şeyi kazanmış olmamızda şanslıydık. Bunu yapış şeklimizden, oynamaktan, kazanmaktan ve önemli başarılara ulaşmaktan aldığımız keyiften dolayı da şanslıydık. Ama her şeyden önemlisi, günlük hayatın, antrenmanların tadını çıkarıyorduk. Çok güzel vakit geçiriyorduk." ifadelerini kullandı.
Ronaldinho, Gerard Pique, Carles Puyol, Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Neymar ve Luis Suarez gibi yıldızlarla aynı takımda oynayan Messi, Barcelona'nın kendisi için ne ifade ettiğini birkaç kelimeyle anlatmanın zor olduğunu belirtti.
"BARCELONA'YA KARŞI ÇOK ÖZEL BİR SEVGİ HİSSEDİYORUM"
Barcelona'nın kendisi için anlamı sorulan Messi, kulübe ve şehre duyduğu sevgiyi dile getirdi.
Arjantinli yıldız, "O kadar çok güzel şey var ki, Barcelona'nın ne anlama geldiğini birkaç kelimeyle özetlemek zor. Şehir ve kulüp için çok özel bir sevgi hissediyorum." ifadelerini kullandı.
Üç çocuğunun da dünyaya geldiği Barcelona'yı hayatının kulübü olarak gören Messi, Katalan ekibinde geçirdiği yılların kendisi için taşıdığı özel anlamı bir kez daha ortaya koydu.
"BABAM BU ÖDÜL İÇİN HEYECANLIYDI"
Ödülünü almak üzere Oviedo'ya gelen Messi, babası Jorge Messi'nin bu töreni gerçekleştirmek konusunda çok istekli olduğunu belirtti.
Messi, babasının ödüle ilişkin heyecanını başka sözlerle de dile getirdi:
"Aslında, babam bu ödülle ilgili son derece heyecanlıydı.
Maç programım yüzünden zor olacağını biliyorduk, ama o gerçekten ısrar etti ki gelelim, buraya seyahat edeyim, bu günleri geçireyim ve ödülü alayım.
Bu ödül, sahada yaptıklarından ya da kariyerim boyunca elde ettiklerimden öteye gidiyor.
Dürüst olmak gerekirse, bu takdirden dolayı çok mutluydu ve bu yüzden eminim ki o da bundan keyif alıyor."
"KAZANMAK İÇİN ASLA VAZGEÇMEDİM"
Kariyerinin ardından nasıl hatırlanmak istediği sorusunu da yanıtlayan Messi, hedefleri ve hayalleri için mücadele etmenin önemine dikkat çekti.
Arjantinli yıldız, "Beni insanlar nasıl hatırlasın isterdim? Hedeflerine ve hayallerine ulaşmak için her zaman mücadele eden büyük bir sporcu olarak.
Bazen istediğim şeyleri başarmayı başardım, bazen başaramadım, ama önümde duran her şeyi kazanmak için asla vazgeçmedim." ifadelerini kullandı.
"KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ ÇOK REKABETÇİYİM"
Antrenmanlardaki rekabetin önemine de değinen Messi, kazanma arzusunun çocukluğundan beri kendisinin bir parçası olduğunu belirtti.
Arjantinli yıldız, "Antrenmanlarda oynanan kısa maçları bile kaybetmeyi sevmiyorum." diyerek rekabetçi yapısına dikkat çekti.
Messi, antrenmanların maç performansına katkısını anlatırken, "Nasıl antrenman yaparsanız öyle oynarsınız; bunlar sadece sözden ibaret değil." ifadelerini kullandı.
Futbolun yalnızca sahada yapılanlardan ibaret olmadığını vurgulayan yıldız futbolcu, "Futbol, antrenmana gitmeden veya maça çıkmadan önce kişinin yerine getirmesi gereken pek çok şeyin, pek çok sorumluluğun bir sonucudur." dedi.
Barcelona'daki çalışma düzeni topa sahip olma çalışmaları, rondolar ve gerçek maç koşullarını yansıtan küçük alan maçları üzerine kuruluydu. Xavi, Iniesta ve Sergio Busquets arasındaki uyumun temelleri de bu antrenmanlarda atılıyordu.
BABASININ TAVSİYESİNİ UNUTMADI
Messi, futbol kariyerinde babası Jorge Messi'nin desteğinin de önemli bir yere sahip olduğunu anlattı. Her maçın ve antrenmanın ardından babasıyla sürekli konuştuğunu belirten yıldız futbolcu, kendisine verilen en önemli tavsiyenin denemekten vazgeçmemek olduğunu söyledi.
Arjantinli yıldız, babasının kendisine verdiği tavsiyeyi şu sözlerle aktardı:
"Topu alıp denemeye devam etmemi, iyi ya da kötü sonuçlanmasının önemli olmadığını, buna takılıp kalmamamı ve her zaman bir sonraki pozisyonun olduğunu söyledi."