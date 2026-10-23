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Gaziantep FK, 4 maç sonra kazanmanın peşinde

Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. haftasında Erzurumspor FK karşısında dört maçlık galibiyet hasretini bitirmeyi hedeflerken öğrenci taraftarlar için 5 bin ücretsiz bilet ayırdı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 23 Ekim 2026 13:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK, 4 maç sonra kazanmanın peşinde
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, sahasında 24 Ekim Cumartesi günü Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Melek Dakan yönetecek.

Ligde geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Gaziantep temsilcisi, 8 puanla 14. sırada bulunuyor. Rakip fileleri 8 kez havalandıran kırmızı-siyahlılar, kalesinde ise 12 gol gördü.

Son galibiyetini dördüncü haftada Göztepe karşısında elde eden Gaziantep FK, Erzurumspor FK müsabakasıyla dört maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

- Sakatlıklar ve kart durumu

Gaziantep FK'de tedavilerine devam idelen Fuat Bavuk ve Nazım Sangare'nin karşılaşmada forma giyemeyecek.

Teknik direktör Orhan Ak, RAMS Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta takımın başında yer alamayacak.

Kırmızı-siyahlı ekipte, Myenty Abena, bu maçta kart görmesi durumunda Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

- Öğrencilere 5 bin ücretsiz bilet

Gaziantep FK yönetimi, Erzurumspor FK müsabakası öncesinde öğrenci taraftarlar için 5 bin biletin bedelini karşıladı.

Maraton üst tribünü ve güney kale arkası tribünü için ayrılan 2 bin 500'er bilet, öğrenci kimliğini ibraz edenlere kontenjanlar dahilinde ücretsiz dağıtılacak.

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