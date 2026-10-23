Rubin Kazan, Ndombele'yi denemeye aldı!

Galatasaray forması da giyen Tanguy Ndombele, kariyerine Rusya'dan Rubin Kazan'da devam edebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rus ekibi Rubin Kazan, serbest statüde yer alan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu deneme antrenmanlarına aldı.
Rubin Kazan, deneyimli futbolcunun performansını beğenmesi durumunda Ndombele ile sözleşme imzalamayı planlıyor.
2023-2024 sezonunda Tottenham'dan kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Ndombele, sarı-kırmızılılarda 26 maçta 1 asist yaptı.
Ndombele, Galatasaray dışında kariyerinde; Lyon, Tottenham, Napoli ve Nice gibi takımların da formalarını giydi.
Rubin Kazan antrenmanında Ndombele:
Rubin Kazan, deneyimli futbolcunun performansını beğenmesi durumunda Ndombele ile sözleşme imzalamayı planlıyor.
2023-2024 sezonunda Tottenham'dan kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Ndombele, sarı-kırmızılılarda 26 maçta 1 asist yaptı.
Ndombele, Galatasaray dışında kariyerinde; Lyon, Tottenham, Napoli ve Nice gibi takımların da formalarını giydi.
Rubin Kazan antrenmanında Ndombele: