Shane Larkin: 'Şampiyon takımlar bunu yapar!'

EuroLeague'in 7. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Olympiakos'u 64-61 mağlup ederek ligdeki altıncı galibiyetini aldı.
16 sayı geriye düştüğü mücadelede müthiş bir geri dönüşe imza atan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan zaferle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe Tarfin'in yıldızı Shane Larkin, karşılaşmanın ardından flaş röportajda açıklamalarda bulundu. Galibiyetin bir takım eforunun sonucu olduğunu belirten Larkin, şampiyon takımların zor anlarda nasıl hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
"TAM BİR TAKIM GALİBİYETİ"
Takım olarak mücadele ettiklerini ve kazanmanın bir yolunu bulduklarını söyleyen Larkin, şu ifadeleri kullandı:
"Tam bir takım galibiyeti. Koçun da dediği gibi, bazen işler yolunda gitmiyorken bir arada kalmanız, kazanmanın bir yolunu bulmanız gerekir. İyi bir takımı tanımlayan şey budur. Biz de bugün bunu yaptık. Herkes kendi işini yaptı. Mücadele ettik, hücum ribaundlarına odaklandık… Tam bir takım eforu ortaya koyduk.
Bugün harika bir karakter ortaya koyduk, şampiyon takımlar bunu yapar. Bu yıl başarmaya çalıştığımız şey bu."
16 sayı geriye düştüğü mücadelede müthiş bir geri dönüşe imza atan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan zaferle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe Tarfin'in yıldızı Shane Larkin, karşılaşmanın ardından flaş röportajda açıklamalarda bulundu. Galibiyetin bir takım eforunun sonucu olduğunu belirten Larkin, şampiyon takımların zor anlarda nasıl hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
"TAM BİR TAKIM GALİBİYETİ"
Takım olarak mücadele ettiklerini ve kazanmanın bir yolunu bulduklarını söyleyen Larkin, şu ifadeleri kullandı:
"Tam bir takım galibiyeti. Koçun da dediği gibi, bazen işler yolunda gitmiyorken bir arada kalmanız, kazanmanın bir yolunu bulmanız gerekir. İyi bir takımı tanımlayan şey budur. Biz de bugün bunu yaptık. Herkes kendi işini yaptı. Mücadele ettik, hücum ribaundlarına odaklandık… Tam bir takım eforu ortaya koyduk.
Bugün harika bir karakter ortaya koyduk, şampiyon takımlar bunu yapar. Bu yıl başarmaya çalıştığımız şey bu."