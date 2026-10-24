Saras'tan dikkat çeken sözler: 'Bu kadar çirkin beklemiyordum'

EuroLeague'in 7. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Olympiakos'u 64-61 mağlup ederek ligdeki altıncı galibiyetini aldı.
Sarı-lacivertliler, 16 sayı geriye düştüğü mücadelede müthiş bir geri dönüşe imza atarak önemli bir galibiyet elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Saras Jasikevicius, karşılaşmanın ardından önce flaş röportajda, ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımının karakterine ve inancına vurgu yapan Litvanyalı çalıştırıcı, maçın son bölümünde iki takımın da kazanabileceğini belirtirken iyi oynamadıkları karşılaşmalarda dahi galibiyete ulaşmanın önemine dikkat çekti.
"KARAKTERİMİZ VE İNANCIMIZLA KAZANDIK"
"Bu maçı karakterimiz ve inancımızla kazandık. Bizim için her şey çok kötü gidiyordu. Olympiakos yaptığımız her hatayı cezalandırdı. Onlar hata yaptığında ise biz şutları kaçırdık. Ancak inanmayı hiç bırakmadık. Tabii ki son bölümde maç iki tarafa da gidebilirdi ama kazandık."
"İLK 15 DAKİKADAKİ FELAKETİ SAYMAZSAK..."
Takımının karşılaşmanın ilerleyen bölümünde daha iyi bir performans ortaya koyduğunu ifade eden Saras, ilk 15 dakikayı eleştirdi.
"Bence ilk 15 dakikadaki felaketi saymazsak kalan 25 dakikada biz, çok daha iyi olan taraftık."
"BU KADAR DA ÇİRKİN OLMASINI BEKLEMİYORDUM"
Bazen iyi oynanmayan maçlarda da kazanmanın bir yolunu bulmak gerektiğini söyleyen Jasikevicius, sözlerini gülümseyerek tamamladı.
"İşler yolunda gitmese de bazen kazanmanın bir yolunu bulmalısınız. Gerçek bu. Bazı günler iyi oynarsınız, bazı günler 'çirkin' oynarsınız. Tabii bu kadar da çirkin olmasını beklemiyordum."
"İKİNCİ YARI OLYMPIAKOS'U 27 SAYIDA TUTTUK"
Basın toplantısında da karşılaşmayı değerlendiren Jasikevicius, oyuncularını ve taraftarlarını galibiyetten dolayı kutladı. Maça yavaş başladıklarını ancak mücadeleyi bırakmadıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, özellikle ikinci yarıdaki savunma performansına vurgu yaptı.
"Herkese iyi akşamlar. Öncelikle oyuncularımızı ve taraftarımızı galibiyet için kutlarım. Maça çok yavaş başladık ama mücadeleye devam ettik. Maçın büyük bölümünde iyi gözükmedik. Üçüncü çeyreğin başında seri yakaladığımızda maça geri döndüğümüzü düşündüm. Ancak ne zaman yaklaşsak sonrasında bir hata yaptık ve Olympiakos, bu hataları cezalandırdı.
Son bölümde ise maç iki tarafa da gidebilirdi. Yine de karakter koyduk, ikinci yarı Olympiakos'u sadece 27 sayıda tuttuk. Son çeyrekte de 12 sayıda tuttuk. EuroLeague'de iyi oynamasanız bile böyle maçları kazanabilmek çok önemli."
"OLYMPIAKOS'UN SORUNLARI BİZDEN DAHA FAZLAYDI"
Rakip takımın eksiklerine de değinen Jasikevicius, Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas'ın kendisinden daha zor bir durumda olduğunu ifade etti.
"Tabii ki zorluklar yaşadık, bu çok bariz. Ancak rakibimizin sorunları bizden daha fazlaydı. Bunu anlamak lazım. Olympiakos'un çok önemli eksikleri vardı. Muhtemelen takımın en önemli oyuncularından bahsediyoruz. Bugün Georgios'un (Bartzokas) işi benden daha zordu. Oyuncuları eksik olan ben değil, o."
YUNANİSTAN'DAKİ ŞİKE VE RÜŞVET SKANDALINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Saras Jasikevicius, basın toplantısında Yunanistan'daki şike ve rüşvet skandalına ilişkin gelen bir soruyu da yanıtladı. Basketbolun temiz kalması gerektiğini vurgulayan Litvanyalı çalıştırıcı, yetkililere soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi çağrısında bulundu.
"Basketbolda üç ana aktör vardır: Oyuncular, koçlar ve hakemler. Değil mi? Hepimiz çok zor, çok stresli bir iş yapıyoruz. Dolayısıyla bu gibi 'masa başında karar verilen durumların' yaşanmasına izin veremeyiz. Dolayısıyla umarım yetkililer, bu işin en derinine kadar iner.
Çünkü biz basketbolu çok seviyoruz, sevdiğimiz oyunun 'temiz' olmasını istiyoruz. Bu çok önemli çünkü bizler, basketbol olmadan bu dünyada bir hiçiz. Bu gibi durumlarda gereken önemi göstermeli, üzerine düşmeli ve dürüst olmalıyız. Dolayısıyla umarım yetkililer bu işin en derinine kadar iner ve suçlulara gereken cezaları verir. Demokrasinin temellerinden biri budur, değil mi?"
Sarı-lacivertliler, 16 sayı geriye düştüğü mücadelede müthiş bir geri dönüşe imza atarak önemli bir galibiyet elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Saras Jasikevicius, karşılaşmanın ardından önce flaş röportajda, ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımının karakterine ve inancına vurgu yapan Litvanyalı çalıştırıcı, maçın son bölümünde iki takımın da kazanabileceğini belirtirken iyi oynamadıkları karşılaşmalarda dahi galibiyete ulaşmanın önemine dikkat çekti.
"KARAKTERİMİZ VE İNANCIMIZLA KAZANDIK"
"Bu maçı karakterimiz ve inancımızla kazandık. Bizim için her şey çok kötü gidiyordu. Olympiakos yaptığımız her hatayı cezalandırdı. Onlar hata yaptığında ise biz şutları kaçırdık. Ancak inanmayı hiç bırakmadık. Tabii ki son bölümde maç iki tarafa da gidebilirdi ama kazandık."
"İLK 15 DAKİKADAKİ FELAKETİ SAYMAZSAK..."
Takımının karşılaşmanın ilerleyen bölümünde daha iyi bir performans ortaya koyduğunu ifade eden Saras, ilk 15 dakikayı eleştirdi.
"Bence ilk 15 dakikadaki felaketi saymazsak kalan 25 dakikada biz, çok daha iyi olan taraftık."
"BU KADAR DA ÇİRKİN OLMASINI BEKLEMİYORDUM"
Bazen iyi oynanmayan maçlarda da kazanmanın bir yolunu bulmak gerektiğini söyleyen Jasikevicius, sözlerini gülümseyerek tamamladı.
"İşler yolunda gitmese de bazen kazanmanın bir yolunu bulmalısınız. Gerçek bu. Bazı günler iyi oynarsınız, bazı günler 'çirkin' oynarsınız. Tabii bu kadar da çirkin olmasını beklemiyordum."
"İKİNCİ YARI OLYMPIAKOS'U 27 SAYIDA TUTTUK"
Basın toplantısında da karşılaşmayı değerlendiren Jasikevicius, oyuncularını ve taraftarlarını galibiyetten dolayı kutladı. Maça yavaş başladıklarını ancak mücadeleyi bırakmadıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, özellikle ikinci yarıdaki savunma performansına vurgu yaptı.
"Herkese iyi akşamlar. Öncelikle oyuncularımızı ve taraftarımızı galibiyet için kutlarım. Maça çok yavaş başladık ama mücadeleye devam ettik. Maçın büyük bölümünde iyi gözükmedik. Üçüncü çeyreğin başında seri yakaladığımızda maça geri döndüğümüzü düşündüm. Ancak ne zaman yaklaşsak sonrasında bir hata yaptık ve Olympiakos, bu hataları cezalandırdı.
Son bölümde ise maç iki tarafa da gidebilirdi. Yine de karakter koyduk, ikinci yarı Olympiakos'u sadece 27 sayıda tuttuk. Son çeyrekte de 12 sayıda tuttuk. EuroLeague'de iyi oynamasanız bile böyle maçları kazanabilmek çok önemli."
"OLYMPIAKOS'UN SORUNLARI BİZDEN DAHA FAZLAYDI"
Rakip takımın eksiklerine de değinen Jasikevicius, Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas'ın kendisinden daha zor bir durumda olduğunu ifade etti.
"Tabii ki zorluklar yaşadık, bu çok bariz. Ancak rakibimizin sorunları bizden daha fazlaydı. Bunu anlamak lazım. Olympiakos'un çok önemli eksikleri vardı. Muhtemelen takımın en önemli oyuncularından bahsediyoruz. Bugün Georgios'un (Bartzokas) işi benden daha zordu. Oyuncuları eksik olan ben değil, o."
YUNANİSTAN'DAKİ ŞİKE VE RÜŞVET SKANDALINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Saras Jasikevicius, basın toplantısında Yunanistan'daki şike ve rüşvet skandalına ilişkin gelen bir soruyu da yanıtladı. Basketbolun temiz kalması gerektiğini vurgulayan Litvanyalı çalıştırıcı, yetkililere soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi çağrısında bulundu.
"Basketbolda üç ana aktör vardır: Oyuncular, koçlar ve hakemler. Değil mi? Hepimiz çok zor, çok stresli bir iş yapıyoruz. Dolayısıyla bu gibi 'masa başında karar verilen durumların' yaşanmasına izin veremeyiz. Dolayısıyla umarım yetkililer, bu işin en derinine kadar iner.
Çünkü biz basketbolu çok seviyoruz, sevdiğimiz oyunun 'temiz' olmasını istiyoruz. Bu çok önemli çünkü bizler, basketbol olmadan bu dünyada bir hiçiz. Bu gibi durumlarda gereken önemi göstermeli, üzerine düşmeli ve dürüst olmalıyız. Dolayısıyla umarım yetkililer bu işin en derinine kadar iner ve suçlulara gereken cezaları verir. Demokrasinin temellerinden biri budur, değil mi?"