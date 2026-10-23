Rafael Leao'dan dikkat çeken paylaşım

Galatasaray forması giyen Rafael Leao, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sakatlığı nedeniyle Lille maçını kaçıran Portekizli yıldız, sosyal medya hesabından, "Dua ettiğin şeyi elde ettiğinde Tanrı'yı unutma." şeklinde bir paylaşım yaptı. 27 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı, büyük merak uyandırdı.
Galatasaray'da 7 maçta süre bulan Rafael Leao, 1 asist yaptı.
Galatasaray'da 7 maçta süre bulan Rafael Leao, 1 asist yaptı.