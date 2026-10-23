Bugün
20:00
Alanyaspor
Kocaelispor
Bugün
20:00
Boluspor
Vanspor FK
Bugün
21:30
VfB Stuttgart
Mönchengladbach
Bugün
22:00
Ipswich Town
N. Forest
Bugün
22:00
Alaves
Malaga
Bugün
21:45
Torino
Monza
Bugün
21:45
Brest
Nice
Bugün
21:00
Go Ahead Eagles
Telstar

Rafael Leao'dan dikkat çeken paylaşım

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Lille maçını kaçıran Rafael Leao, "Dua ettiğin şeyi elde ettiğinde Tanrı'yı unutma." şeklinde bir paylaşım yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 23 Ekim 2026 15:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Rafael Leao'dan dikkat çeken paylaşım
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray forması giyen Rafael Leao, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sakatlığı nedeniyle Lille maçını kaçıran Portekizli yıldız, sosyal medya hesabından, "Dua ettiğin şeyi elde ettiğinde Tanrı'yı unutma." şeklinde bir paylaşım yaptı. 27 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı, büyük merak uyandırdı.

Galatasaray'da 7 maçta süre bulan Rafael Leao, 1 asist yaptı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.