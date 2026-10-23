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Inter'in Hakan Çalhanoğlu planı

Inter, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hakan Çalhanoğlu ile ocak ayına kadar anlaşmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Ekim 2026 12:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Inter'in Hakan Çalhanoğlu planı
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Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile sözleşme uzatmak istiyor.

OCAK AYINA KADAR ANLAŞMA Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hakan Çalhanoğlu ile ocak ayına kadar anlaşmaya varmayı planlıyor.

Inter, Hakan ile mevcut maaşından (6.5 milyon euro) daha düşük bir rakama anlaşmak istiyor. Yapılacak yeni sözleşmeye, performansa bağlı çeşitli bonusların da eklenmesi gündemde yer alıyor.

ANLAŞMA OLMAZSA...

Inter, ara transfer dönemine kadar deneyimli futbolcu ile anlaşmazsa, Hakan Çalhanoğlu, ocak ayından itibaren istediği takımla görüşebilir ve gelecek yıldan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalayabilir.

SEZON PERFORMANSI

Inter'de bu sezon 8 maçta süre bulan 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, 3 kez ağları havalandırdı.

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