Inter'in Hakan Çalhanoğlu planı

Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile sözleşme uzatmak istiyor.
OCAK AYINA KADAR ANLAŞMA Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hakan Çalhanoğlu ile ocak ayına kadar anlaşmaya varmayı planlıyor.
Inter, Hakan ile mevcut maaşından (6.5 milyon euro) daha düşük bir rakama anlaşmak istiyor. Yapılacak yeni sözleşmeye, performansa bağlı çeşitli bonusların da eklenmesi gündemde yer alıyor.
ANLAŞMA OLMAZSA...
Inter, ara transfer dönemine kadar deneyimli futbolcu ile anlaşmazsa, Hakan Çalhanoğlu, ocak ayından itibaren istediği takımla görüşebilir ve gelecek yıldan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalayabilir.
SEZON PERFORMANSI
Inter'de bu sezon 8 maçta süre bulan 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, 3 kez ağları havalandırdı.
OCAK AYINA KADAR ANLAŞMA Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hakan Çalhanoğlu ile ocak ayına kadar anlaşmaya varmayı planlıyor.
Inter, Hakan ile mevcut maaşından (6.5 milyon euro) daha düşük bir rakama anlaşmak istiyor. Yapılacak yeni sözleşmeye, performansa bağlı çeşitli bonusların da eklenmesi gündemde yer alıyor.
ANLAŞMA OLMAZSA...
Inter, ara transfer dönemine kadar deneyimli futbolcu ile anlaşmazsa, Hakan Çalhanoğlu, ocak ayından itibaren istediği takımla görüşebilir ve gelecek yıldan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalayabilir.
SEZON PERFORMANSI
Inter'de bu sezon 8 maçta süre bulan 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, 3 kez ağları havalandırdı.