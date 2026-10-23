Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Sırp teknik direktör Nestor El Maestro ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulübün açıklamasında, "Manisa Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Nestor El Maestro ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Manisa Futbol Kulübü ailesine katılan teknik direktörümüz Nestor El Maestro ve ekibine hoş geldin diyor, siyah-beyaz armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Manisa FK, teknik direktör Maestro ile anlaştı
Manisa FK, Sırp teknik direktör Nestor El Maestro ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
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