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Manisa FK, teknik direktör Maestro ile anlaştı

Manisa FK, Sırp teknik direktör Nestor El Maestro ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Ekim 2026 15:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Manisa FK, teknik direktör Maestro ile anlaştı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Sırp teknik direktör Nestor El Maestro ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ‎Kulübün açıklamasında, "Manisa Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Nestor El Maestro ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Manisa Futbol Kulübü ailesine katılan teknik direktörümüz Nestor El Maestro ve ekibine hoş geldin diyor, siyah-beyaz armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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