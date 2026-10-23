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Enzo Maresca: "Haaland hazır olacak"

Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemeyen Erling Haaland'ın Aston Villa maçına yüzde yüz hazır olacağını söyledi.

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calendar 23 Ekim 2026 14:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Enzo Maresca: 'Haaland hazır olacak'
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Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, takımın golcüsü Erling Haaland ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Norveçli golcü Haaland, geçen haftaki Ipswich Town maçında sakatlık yaşamış ve Şampiyonlar Ligi'ndeki AEK maçını kulübeden izlemişti.

Maresca, Haaland için yaptığı açıklamada, "Haaland, Aston Villa maçına yüzde 100 hazır olacak. Bu durumda olan tek oyuncumuz o." dedi.

Enzo Maresca; Matheus Nunes, Mateo Kovacic ve Nico O'Reilly için, "Beklememiz gerekiyor." diye konuştu.

Manchester City'de bu sezon 10 maçta süre bulan 26 yaşındaki Haaland, 12 kez ağları havalandırdı.

ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN?

Manchester City, ligde Aston Villa ile cumartesi günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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