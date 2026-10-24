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Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!

Fenerbahçe'nin borcu 36 milyar 384 milyon lira olarak açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Ekim 2026 11:27 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2026 11:40
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
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Fenerbahçe Kulübünün toplam borcunun 36 milyar 384 milyon lira olduğu belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki olağan yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün borcunu açıkladı.

Vodina, 1 Haziran 2026-31 Ağustos 2026 dönemini kapsayan rapora göre kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 22 milyar 727 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin 13 milyar 935 milyon lira, birikmiş özkaynak zararının 278 milyon lira olduğunu duyurdu.

Vodina, kulübün toplam yükümlülüklerinin 36 milyar 384 milyon lira olduğunu üyelere aktardı.




"KULÜBÜN BORCU 164 MİLYON EURO"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Tanju Kaya, Divan Kurulu toplantısında borçla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Aziz Yıldırım yönetiminin ilk 3 aylık döneminde 145 milyon Euro gelir, 133 milyon Euro gider gerçekleştirilmiş olup dönem, 12 milyon Euro gelir fazlasıyla kapatılmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 31 Mayıs 2026 tarihinde likit değerler düşüldükten sonra 248 milyon Euro olan net borcu, Aziz Yıldırım'ın ilk 3 aylık döneminde 31 Ağustos 2026 tarihi itibariyle 164 milyon Euro'ya düşmüş olup, üç ay öncesine göre 84 milyon Euro azalmıştır."



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