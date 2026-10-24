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Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal kararı: "Mayıs ayına kadar sabredin!"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği hakkında net açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli taraftarların istifa çağrılarına tepki gösteren Yıldırım, Kartal'ın sezon sonuna kadar takımın başında kalacağını vurguladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Ekim 2026 12:20
Haber: Sporx.com
Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal kararı: 'Mayıs ayına kadar sabredin!'
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımın son dönemde aldığı sonuçları değerlendirirken teknik direktör İsmail Kartal'a sahip çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Slavia Prag karşısında alınan 2-2'lik beraberlik ve Aston Villa karşısındaki ağır yenilgiye değinen Yıldırım, taraftarlara sabırlı olmaları çağrısında bulundu.

"İSMAİL KARTAL'I BEN GÖNDERMEM!"

Tümü
Slavia Prag maçında tribünlerden yükselen istifa seslerine tepki gösteren Aziz Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Slavia Prag maçında 'İsmail Kartal istifa' diye bağırdılar. İsmail Kartal istifa etse de ben göndermem. Ben gidene kadar İsmail Kartal kendisi gitmek istemezse, ben göndermeyeceğim. Benimle birlikte ayrılır. Ayıp ya! Bağıranlar 8 senedir neredeydi?"

"MAYIS AYINA KADAR SABREDİN!"

İsmail Kartal'ın göreve geliş sürecine de değinen Yıldırım, sezon sonunu işaret etti.

"İsmail Kartal benim kafamda yoktu. Aykut Kocaman'ı getirmemek için her gittiğim toplantıda çıkıp laflar söylemediniz mi? Olmasın demediniz mi? İsmail Kartal'ı getir demediniz mi? Ne istiyorsunuz? Mayıs ayı gelir, başarısızsa bir daha gelemez. Benim gelmeyeceğim gibi o da gelmez ama mayısa kadar sabredin ya!"

"18 SENE SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILDIK!"

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Aziz Yıldırım, kulübün elde ettiği gelire de dikkat çekti.

"Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldık. Aston Villa'dan 6 tane yedik, yemememiz gerekiyordu. O da olabilir. Biz yola çıkarken, ben hepinizden oy istedim. Bütün Türkiye'yi gezdim. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım dedim. Benim sözüm bu. Şampiyonlar Ligi'ne katılmalıyız dedik, Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. Herkesin mutlu olması gerekmez mi? 26 milyon euro bu katılımdan dolayı Fenerbahçe'ye para geldi. Harcadık, harcıyoruz. Bundan sonra 10 milyon euro'ya yakın para da gelir. O da bu kulübe harcanacak. Bütün Fenerbahçelilere sesleniyorum, 18 senedir Şampiyonlar Ligi'ne katılmayan bir takım katılmış, herkes mutsuz! Böyle bir insanlık görmedim."

"LIVERPOOL'U DA GALATASARAY'I DA YENERİZ!"

Takımına olan güvenini dile getiren Yıldırım, yaklaşan Liverpool ve Galatasaray karşılaşmaları için iddialı konuştu.

"Slavia Prag'a karşı 2-0 galiptik, 2-2 bitti, olabilir. Yarın Liverpool geliyor, onları yeneriz. Pazartesi de Galatasaray'ı yeneriz."

"İNANMADIĞIM ŞEYLERİ SÖYLEMEM"

Geçmişte yaşadıkları şampiyonluk mücadelesini hatırlatan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin yeniden başarıya ulaşacağına inandığını belirtti.

"2003 yılında gençleri aldım ben. Rahmetli Daum'u da antrenör yaptım. Biz 11 puan geriye düştük. Rizespor maçı tekrarlandı, 8 puana düştü ilk yarının sonunda. Ne oldu? 5-6 puan önde, Beşiktaş'ı stadında gidip yendik ve şampiyon olduk. Ben inanmadığım, yapamayacağım şeyleri söylemem."

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