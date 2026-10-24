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Fulham, Coventry City'yi son düzlükte devirdi!

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Fulham, deplasmanda Coventry City'yi 1-0 mağlup etti. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Sidiki Cheriff, mücadelede 67 dakika sahada kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Ekim 2026 18:57
Fotoğraf: Imago
Fulham, Coventry City'yi son düzlükte devirdi!
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İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Fulham, deplasmanda Coventry City'yi 1-0 mağlup etti.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Sidiki Cherif, mücadelede 67 dakika sahada kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Coventry City ile Fulham karşı karşıya geldi. Coventry Building Society Arena'da oynanan mücadelede konuk ekip, ikinci yarıda bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

BOBB, FULHAM'A GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve devre arasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda galibiyet için baskısını artıran Fulham, 80. dakikada Oscar Bobb'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan konuk ekip, Coventry deplasmanından üç puanla ayrılmayı başardı.

SIDIKI CHERIF 67 DAKİKA OYNADI

Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Sidiki Cherif, sezon başında takımdan ayrılarak Coventry City'ye transfer olmuştu. Genç futbolcu, Fulham karşılaşmasına ilk 11'de başladı ve 67. dakikada oyundan alındı.

COVENTRY'NİN KÖTÜ GİDİŞİ SÜRÜYOR

Bu sonuçla Fulham puanını 8'e yükseltirken Coventry City 6 puanda kaldı. Fulham, ligdeki ikinci galibiyetini elde ederken Coventry ise 8 maçta 6. yenilgisini yaşadı.



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