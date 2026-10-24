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Arsenal, Everton'ı stoperleriyle geçti

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Arsenal, sahasında Everton'ı 2-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Ekim 2026 18:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arsenal, Everton'ı stoperleriyle geçti
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İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Arsenal ile Everton karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Arsenal, 2-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Ezri Konsa ve 68. dakikada Gabriel kaydetti.

SAVUNMACILAR SAHNEYE ÇIKTI

Stoper ikilisinin attığı gollerle üç puana uzanan Arsenal, puanını 21'e yükseltti. Everton ise 10 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Arsenal, Liverpool'a konuk olacak. Everton da deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak.



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