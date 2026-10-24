Arsenal, Everton'ı stoperleriyle geçti

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Arsenal ile Everton karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Arsenal, 2-0'lık skorla kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Ezri Konsa ve 68. dakikada Gabriel kaydetti.
SAVUNMACILAR SAHNEYE ÇIKTI
Stoper ikilisinin attığı gollerle üç puana uzanan Arsenal, puanını 21'e yükseltti. Everton ise 10 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Arsenal, Liverpool'a konuk olacak. Everton da deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Ezri Konsa ve 68. dakikada Gabriel kaydetti.
SAVUNMACILAR SAHNEYE ÇIKTI
Stoper ikilisinin attığı gollerle üç puana uzanan Arsenal, puanını 21'e yükseltti. Everton ise 10 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Arsenal, Liverpool'a konuk olacak. Everton da deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak.