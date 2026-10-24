Villarreal, Valencia'yı Mikautadze ile son dakikada yıktı!

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Valencia ile Villarreal, Mestalla'da karşı karşıya geldi.
Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede konuk ekip, uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE VALENCIA PENALTIYLA ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın 38. dakikasında penaltı kazanan Valencia'da Pepelu, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı, ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
VILLARREAL GERİ DÖNDÜ
İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Villarreal, 69. dakikada Alexander Freeman'ın kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.
Mücadelenin son bölümünde iki takım da kırmızı kartlarla 10 kişi kaldı. Villarreal'de Pape Gueye, 79. dakikada şiddetli hareketi nedeniyle doğrudan kırmızı kart görürken Valencia'da Harvey Elliott, 89. dakikada üst üste gördüğü iki sarı kartın ardından oyun dışında kaldı.
MİKAUTADZE 90+6'DA SAHNEYE ÇIKTI
Karşılaşmanın sona ermesi beklenirken Villarreal'de Georges Mikautadze, 90+6. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Son dakikada gelen golle Villarreal, zorlu Valencia deplasmanından üç puanla ayrılmayı başardı.
FENERBAHÇE'YE KONUK OLACAK
Bu sonuçla Villarreal, ligde puanını 12'ye yükseltirken Valencia 6 puanda kaldı.
İspanyol temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Türkiye'de temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede konuk ekip, uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE VALENCIA PENALTIYLA ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın 38. dakikasında penaltı kazanan Valencia'da Pepelu, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı, ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
VILLARREAL GERİ DÖNDÜ
İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Villarreal, 69. dakikada Alexander Freeman'ın kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.
Mücadelenin son bölümünde iki takım da kırmızı kartlarla 10 kişi kaldı. Villarreal'de Pape Gueye, 79. dakikada şiddetli hareketi nedeniyle doğrudan kırmızı kart görürken Valencia'da Harvey Elliott, 89. dakikada üst üste gördüğü iki sarı kartın ardından oyun dışında kaldı.
MİKAUTADZE 90+6'DA SAHNEYE ÇIKTI
Karşılaşmanın sona ermesi beklenirken Villarreal'de Georges Mikautadze, 90+6. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Son dakikada gelen golle Villarreal, zorlu Valencia deplasmanından üç puanla ayrılmayı başardı.
FENERBAHÇE'YE KONUK OLACAK
Bu sonuçla Villarreal, ligde puanını 12'ye yükseltirken Valencia 6 puanda kaldı.
İspanyol temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Türkiye'de temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak.