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Luis Enrique'den Kvaratskhelia için açıklama

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, takımın yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'nın ameliyatının ardından daha güçlü sahalara geri döneceğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Ekim 2026 17:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Luis Enrique'den Kvaratskhelia için açıklama
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PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Barcelona maçında sakatlanan ve sağ diz ön çapraz bağının koptuğu açıklanan takımın yıldızı Khvicha Kvaratskhelia ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Enrique, "Böyle bir haberin ardından olumlu bir şeyden bahsetmek zor. Yeterince tecrübemiz var ve profesyonel futbolun her zaman riskle iç içe olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hayatta iyi ve kötü anlar vardır; bunları kabullenmek gerekiyor." dedi.

Sözlerine devam eden başarılı teknik adam, "Bu durumu aşmak ve ne tür bir oyuncu olduğunu göstermek önemlidir. Ameliyattan sonra ne olacağını göreceğiz. Daha da güçlü bir şekilde geri dönecek, bundan hiç şüphem yok." diye konuştu.

Gürcü yıldız Kvaratskhelia'nın sakatlığının ardından sezonun kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.

Kvaratskhelia, sakatlığı öncesi bu sezon Paris Saint-Germain'de 11 maçta süre buldu ve 2 gol, 1 asist yaptı.



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