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Trabzonspor'un efsanesi Kadir Özcan unutulmadı

Trabzonspor'un ilk şampiyonluğunu yaşayan kadroda yer alan Kadir Özcan, vefatının 13. yıl dönümünde Akçaabat'taki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Ekim 2026 16:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un efsanesi Kadir Özcan unutulmadı
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Trabzonspor'un unutulmaz futbolcularından Kadir Özcan, vefatının 13. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor'un ilk şampiyonluğunu kazanan kadrosunda yer alan Özcan için Akçaabat ilçesindeki Dürbinar Mahallesi Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi.

TRABZONSPOR YÖNETİMİ DE KATILDI

Anma törenine Kadir Özcan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli, Genel Sayman Derviş Köz, Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Öztürk ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören katıldı.

Özcan'ın sevenleri de vefatının 13. yıl dönümünde düzenlenen törende yer aldı.



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