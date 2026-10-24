Trabzonspor'un efsanesi Kadir Özcan unutulmadı

Trabzonspor'un unutulmaz futbolcularından Kadir Özcan, vefatının 13. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor'un ilk şampiyonluğunu kazanan kadrosunda yer alan Özcan için Akçaabat ilçesindeki Dürbinar Mahallesi Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi.
TRABZONSPOR YÖNETİMİ DE KATILDI
Anma törenine Kadir Özcan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli, Genel Sayman Derviş Köz, Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Öztürk ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören katıldı.
Özcan'ın sevenleri de vefatının 13. yıl dönümünde düzenlenen törende yer aldı.
TRABZONSPOR YÖNETİMİ DE KATILDI
Anma törenine Kadir Özcan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli, Genel Sayman Derviş Köz, Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Öztürk ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören katıldı.
Özcan'ın sevenleri de vefatının 13. yıl dönümünde düzenlenen törende yer aldı.