Beşiktaş Kulübü, yorumcu Serdar Ali Çelikler'in teknik direktör Vincenzo Italiano ve siyah-beyazlı futbolcular hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı kulüp, resmi açıklamasında Çelikler'in bir YouTube programında kullandığı ifadelerin yorumculuk sınırlarını aştığını belirterek söz konusu açıklamaları kınadı.
"SERDAR ALİ ÇELİKLER'İ ŞİDDETLE KINIYORUZ"
Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bir YouTube programında Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano hakkında yorumculuk sınırını aşarak çirkin bir benzetmede bulunan ve futbolcularımızı itibarsızlaştırmaya yönelik ifadelerini tespit ettiğimiz Serdar Ali Çelikler'i şiddetle kınıyoruz."
"KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ"
Teknik direktör Vincenzo Italiano ve kulübün diğer mensuplarına yönelik açıklamalar konusunda tavrını ortaya koyan Beşiktaş, şu değerlendirmede bulundu:
"Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano başta olmak üzere, camiamızın herhangi bir ferdi ile ilgili olarak terbiye sınırlarını aşan ifadelerde bulunulması tarafımızca kesinlikle kabul edilemez."
VINCENZO ITALIANO'YA DESTEK
Siyah-beyazlı kulüp, İtalyan teknik adamın çalışma disiplini ve kazanma isteğine de vurgu yaptı.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano'nun işine ne kadar büyük bir aşkla bağlı olduğu ve sahip olduğu kazanma hırsını ve heyecanını futbolcularımıza ne kadar iyi aktarabildiği taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmışken böyle bir yorumda bulunulmasının takdirini kamuoyuna bıraktığımızı ifade eder; basın meslek etik ilkeleri çerçevesinde yapılan haber veya yorumları tenzih ederiz."
"SERDAR ALİ ÇELİKLER'İ ŞİDDETLE KINIYORUZ"
Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bir YouTube programında Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano hakkında yorumculuk sınırını aşarak çirkin bir benzetmede bulunan ve futbolcularımızı itibarsızlaştırmaya yönelik ifadelerini tespit ettiğimiz Serdar Ali Çelikler'i şiddetle kınıyoruz."
"KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ"
Teknik direktör Vincenzo Italiano ve kulübün diğer mensuplarına yönelik açıklamalar konusunda tavrını ortaya koyan Beşiktaş, şu değerlendirmede bulundu:
"Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano başta olmak üzere, camiamızın herhangi bir ferdi ile ilgili olarak terbiye sınırlarını aşan ifadelerde bulunulması tarafımızca kesinlikle kabul edilemez."
VINCENZO ITALIANO'YA DESTEK
Siyah-beyazlı kulüp, İtalyan teknik adamın çalışma disiplini ve kazanma isteğine de vurgu yaptı.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano'nun işine ne kadar büyük bir aşkla bağlı olduğu ve sahip olduğu kazanma hırsını ve heyecanını futbolcularımıza ne kadar iyi aktarabildiği taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmışken böyle bir yorumda bulunulmasının takdirini kamuoyuna bıraktığımızı ifade eder; basın meslek etik ilkeleri çerçevesinde yapılan haber veya yorumları tenzih ederiz."