Bugün
19:00
Samsunspor
Amed Sportif
CANLI
83'
Eyüpspor
0
Kasımpaşa
1
Bugün
16:00
Gaziantep FK
Erzurumspor
CANLI
84'
Bandırmaspor
1
Iğdır FK
2
CANLI
84'
Ümraniye
4
Sivasspor
0
Bugün
16:00
Muğlaspor
İstanbulspor
Bugün
19:00
Sarıyer
Karagümrük
Bugün
16:30
Augsburg
Union Berlin
Bugün
16:30
FC Köln
Schalke 04
Bugün
16:30
Mainz 05
Werder Bremen
Bugün
16:30
Paderborn
Hamburger SV
Bugün
16:30
RB Leipzig
Elversberg
Bugün
19:30
B. Dortmund
E. Frankfurt
CANLI
42'
Aston Villa
1
M.City
0
Bugün
17:00
Arsenal
Everton
Bugün
17:00
Coventry City
Fulham
Bugün
19:30
Chelsea
Tottenham
CANLI
11'
Rayo Vallecano
0
Elche
0
Bugün
17:15
Racing Santander
Espanyol
Bugün
19:30
Valencia
Villarreal
Bugün
22:00
Atletico Madrid
Deportivo
Bugün
16:00
Cagliari
Bologna
Bugün
16:00
Como
Sassuolo
Bugün
19:00
SSC Napoli
Roma
Bugün
21:45
Lazio
Parma
Bugün
21:45
Lens
Paris FC

Beşiktaş'tan Serdar Ali Çelikler'e sert tepki!

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Vincenzo Italiano hakkında bir YouTube programında yaptığı yorumlar nedeniyle Serdar Ali Çelikler'e tepki gösterdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Ekim 2026 13:42 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2026 13:45
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'tan Serdar Ali Çelikler'e sert tepki!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş Kulübü, yorumcu Serdar Ali Çelikler'in teknik direktör Vincenzo Italiano ve siyah-beyazlı futbolcular hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüp, resmi açıklamasında Çelikler'in bir YouTube programında kullandığı ifadelerin yorumculuk sınırlarını aştığını belirterek söz konusu açıklamaları kınadı.

"SERDAR ALİ ÇELİKLER'İ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bir YouTube programında Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano hakkında yorumculuk sınırını aşarak çirkin bir benzetmede bulunan ve futbolcularımızı itibarsızlaştırmaya yönelik ifadelerini tespit ettiğimiz Serdar Ali Çelikler'i şiddetle kınıyoruz."




"KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ"

Teknik direktör Vincenzo Italiano ve kulübün diğer mensuplarına yönelik açıklamalar konusunda tavrını ortaya koyan Beşiktaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano başta olmak üzere, camiamızın herhangi bir ferdi ile ilgili olarak terbiye sınırlarını aşan ifadelerde bulunulması tarafımızca kesinlikle kabul edilemez."

VINCENZO ITALIANO'YA DESTEK

Siyah-beyazlı kulüp, İtalyan teknik adamın çalışma disiplini ve kazanma isteğine de vurgu yaptı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano'nun işine ne kadar büyük bir aşkla bağlı olduğu ve sahip olduğu kazanma hırsını ve heyecanını futbolcularımıza ne kadar iyi aktarabildiği taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmışken böyle bir yorumda bulunulmasının takdirini kamuoyuna bıraktığımızı ifade eder; basın meslek etik ilkeleri çerçevesinde yapılan haber veya yorumları tenzih ederiz."



Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.