Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, sahasında Van Spor FK ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Van Spor FK, 3-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Hikmet Çiftçi, İlkan Sever ve Oliveira kaydetti.
İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve devreye 0-0'lık eşitlikle girildi.
Van Spor FK'da ikinci yarının başında oyuna dahil olan Hikmet Çiftçi, karşılaşmanın seyrini değiştiren isim oldu.
HİKMET ÇİFTÇİ SAHNEYE ÇIKTI
Konuk ekip, 58. dakikada kazandığı penaltı atışını Hikmet Çiftçi'nin gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti.
70. dakikada bir kez daha etkili gelen Van Spor FK, İlkan Sever'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Bu golün asistini ise Hikmet Çiftçi yaptı.
OLIVEIRA SON SÖZÜ SÖYLEDİ
Karşılaşmanın 90. dakikasında Oliveira, Van Spor FK adına üçüncü golü kaydetti.
Kalan bölümde başka gol olmayınca Van Spor FK, deplasmanda Boluspor'u 3-0 mağlup etti.
BOLUSPOR SON SIRADA KALDI
Bu sonucun ardından Van Spor FK, puanını 10'a yükselterek 18. sırada yer aldı.
Ligde kötü gidişatını sürdüren Boluspor ise 1 puanla 20. ve son sırada kaldı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Hikmet Çiftçi, İlkan Sever ve Oliveira kaydetti.
İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve devreye 0-0'lık eşitlikle girildi.
Van Spor FK'da ikinci yarının başında oyuna dahil olan Hikmet Çiftçi, karşılaşmanın seyrini değiştiren isim oldu.
HİKMET ÇİFTÇİ SAHNEYE ÇIKTI
Konuk ekip, 58. dakikada kazandığı penaltı atışını Hikmet Çiftçi'nin gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti.
70. dakikada bir kez daha etkili gelen Van Spor FK, İlkan Sever'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Bu golün asistini ise Hikmet Çiftçi yaptı.
OLIVEIRA SON SÖZÜ SÖYLEDİ
Karşılaşmanın 90. dakikasında Oliveira, Van Spor FK adına üçüncü golü kaydetti.
Kalan bölümde başka gol olmayınca Van Spor FK, deplasmanda Boluspor'u 3-0 mağlup etti.
BOLUSPOR SON SIRADA KALDI
Bu sonucun ardından Van Spor FK, puanını 10'a yükselterek 18. sırada yer aldı.
Ligde kötü gidişatını sürdüren Boluspor ise 1 puanla 20. ve son sırada kaldı.