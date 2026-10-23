Fenerbahçe'ye Mert Müldür'den müjdeli haber

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde derbi öncesi Mert Müldür gelişmesi yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sakatlığı sonrası ameliyat olan ve sahalardan uzak kalan milli futbolcu, cuma günü yapılan idmanda takımla birlikte çalışmalara başladı.
DERBİDE OYNAYABİLİR
Mert Müldür, cuma günkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. 27 yaşındaki futbolcu, görev verilmesi halinde Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.
Mert Müldür, sakatlığı öncesi bu sezon 6 maçta süre bulmuştu.
DERBİDE OYNAYABİLİR
Mert Müldür, cuma günkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. 27 yaşındaki futbolcu, görev verilmesi halinde Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.
Mert Müldür, sakatlığı öncesi bu sezon 6 maçta süre bulmuştu.