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Fenerbahçe'ye Mert Müldür'den müjdeli haber

Fenerbahçe'de sakatlığı sonrası ameliyat olan ve sahalardan uzak kalan Mert Müldür, takımla çalışmalara başladı. Milli futbolcu, görev verilmesi halinde Galatasaray derbisinde oynayabilecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Ekim 2026 15:05 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2026 15:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'ye Mert Müldür'den müjdeli haber
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Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde derbi öncesi Mert Müldür gelişmesi yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sakatlığı sonrası ameliyat olan ve sahalardan uzak kalan milli futbolcu, cuma günü yapılan idmanda takımla birlikte çalışmalara başladı.

DERBİDE OYNAYABİLİR

Mert Müldür, cuma günkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. 27 yaşındaki futbolcu, görev verilmesi halinde Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.

Mert Müldür, sakatlığı öncesi bu sezon 6 maçta süre bulmuştu.







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