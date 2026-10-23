Manchester United'da soyunma odası krizi!

Manchester United'da teknik direktörlük koltuğu için olası adayların, takımın soyunma odasındaki durumdan endişe duyduğu iddia edildi.
The Telegraph'ın haberine göre adaylardan bazıları, kulüpte öncelikli olarak takım içindeki düzenin ve disiplinin yeniden sağlanması gerektiğine inanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ÖNCELİK SOYUNMA ODASINDAKİ DÜZEN
Manchester United'ın teknik direktör adaylarından birine yakın bir kaynak, takım içindeki sorunlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Takımın düzene ve disipline ihtiyacı olduğu açık. Soyunma odasındaki durum kontrolden çıktı ve düzeltilmesi gereken ilk şey bu."
Bir başka adaya yakın kaynak ise oyuncuların tutumunu eleştirerek, "Oyuncular çok konuşuyor. United dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve buna saygı duyulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
ADAYLAR ARASINDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Haberde Manchester United'ın teknik direktör adayları arasında Julian Nagelsmann, Eddie Howe, Unai Emery, Antonio Conte ve Fabian Hürzeler'in yer aldığı belirtildi.
Kulübün, mevcut teknik direktör Michael Carrick'in ayrılması ihtimaline karşı seçeneklerini değerlendirdiği aktarıldı. Adayların takım içindeki disiplin ve soyunma odası atmosferini öncelikli konular arasında gördüğü öne sürüldü.
The Telegraph'ın haberine göre adaylardan bazıları, kulüpte öncelikli olarak takım içindeki düzenin ve disiplinin yeniden sağlanması gerektiğine inanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ÖNCELİK SOYUNMA ODASINDAKİ DÜZEN
Manchester United'ın teknik direktör adaylarından birine yakın bir kaynak, takım içindeki sorunlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Takımın düzene ve disipline ihtiyacı olduğu açık. Soyunma odasındaki durum kontrolden çıktı ve düzeltilmesi gereken ilk şey bu."
Bir başka adaya yakın kaynak ise oyuncuların tutumunu eleştirerek, "Oyuncular çok konuşuyor. United dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve buna saygı duyulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
ADAYLAR ARASINDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Haberde Manchester United'ın teknik direktör adayları arasında Julian Nagelsmann, Eddie Howe, Unai Emery, Antonio Conte ve Fabian Hürzeler'in yer aldığı belirtildi.
Kulübün, mevcut teknik direktör Michael Carrick'in ayrılması ihtimaline karşı seçeneklerini değerlendirdiği aktarıldı. Adayların takım içindeki disiplin ve soyunma odası atmosferini öncelikli konular arasında gördüğü öne sürüldü.