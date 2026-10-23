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Sivasspor, Ümraniyespor deplasmanına gidiyor

1. Lig'de Sivasspor, Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Ekim 2026 10:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sivasspor, Ümraniyespor deplasmanına gidiyor
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Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında cumartesi günü deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile mücadele edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda, saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Yücel Büyük yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte Ümraniyespor karşılaşması öncesinde Amilton, Appindangoye, Süleyman Özdamar, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi ve Murat Paluli'nin tedavilerine devam ediliyor.

Sivas temsilcisi, 11 haftada 2 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda 13 puan topladı.

Ümraniyespor ise 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgiyle hanesine 10 puan yazdırdı.

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