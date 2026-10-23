Fenerbahçe'de büyük kenetlenme

Fenerbahçe'de tüm gözler Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerde takım kaptanları Milan Skriniar ve Mert Hakan Yandaş'ın kritik maç öncesinde takım arkadaşlarıyla bir toplantı yaparak maçın önemine dikkat çektikleri ve zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmaları gerektiğini dile getirdiği öğrenildi.
"MUTLAKA KAZANMAMIZ GEREKİYOR"
İki futbolcunun, "Galatasaray ile çok önemli bir maça çıkacağız. Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Galibiyetle ayrılıp hem puanları eşitleme hem de psikolojik üstünlüğü alma fırsatımız var. Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandıkları öğrenildi.
"TARAFTARIMIZI ÇOK ÜZDÜK"
İki kaptanın "Slavia Prag maçında istemediğimiz bir sonuç alarak taraftarlarımızı üzdük. Bu maçı kazanarak onlara bir derbi galibiyeti armağan edelim" sözlerini sarf ettikleri öğrenildi.
MERT HAKAN'A DERBİDE FORMA ŞANSI
Öte yandan cezası sona erdikten sonra Alanya maçında 13 dakika süre bulan Mert Hakan'ın derbinin de ikinci yarısında şans bulması bekleniyor.
"MUTLAKA KAZANMAMIZ GEREKİYOR"
İki futbolcunun, "Galatasaray ile çok önemli bir maça çıkacağız. Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Galibiyetle ayrılıp hem puanları eşitleme hem de psikolojik üstünlüğü alma fırsatımız var. Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandıkları öğrenildi.
"TARAFTARIMIZI ÇOK ÜZDÜK"
İki kaptanın "Slavia Prag maçında istemediğimiz bir sonuç alarak taraftarlarımızı üzdük. Bu maçı kazanarak onlara bir derbi galibiyeti armağan edelim" sözlerini sarf ettikleri öğrenildi.
MERT HAKAN'A DERBİDE FORMA ŞANSI
Öte yandan cezası sona erdikten sonra Alanya maçında 13 dakika süre bulan Mert Hakan'ın derbinin de ikinci yarısında şans bulması bekleniyor.