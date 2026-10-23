Guendouzi özür diledi, İsmail Kartal destek verdi

Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynadığı mücadelede yaptığı büyük hatayla kaybedilen puanların baş sorumlularından biri olarak öne çıkan Matteo Guendouzi, maç sonu soyunma odasında büyük üzüntü yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransız futbolcunun, sergilediği bu performansın ardından hem takım arkadaşlarından hem de teknik heyetten tek tek özür dilediği öğrenildi.
İSMAİL KARTAL'DAN BABACAN TAVIR
Guendouzi'nin yaşadığı moral bozukluğu karşısında tecrübeli teknik adam İsmail Kartal devreye girdi. Öğrencisine babacan bir yaklaşım sergileyen Kartal, faturanın tek bir kişiye kesilmesini engelleyerek oyuncusunu ayağa kaldırdı.
"SEN DEĞİL, BİRLİKTE YAPTIK"
Öğrencisini motive eden başarılı çalıştırıcının, "Üzülmen hiçbir şeyi değiştirmez. Sen değil, birlikte o hatayı yaptık. Unut gitsin, Galatasaray derbisine konsantre ol" diyerek Guendouzi'ye destek verdiği ve takımın dikkatini tamamen yaklaşan kritik Galatasaray derbisine yönelttiği bildirildi.
İSMAİL KARTAL'DAN BABACAN TAVIR
Guendouzi'nin yaşadığı moral bozukluğu karşısında tecrübeli teknik adam İsmail Kartal devreye girdi. Öğrencisine babacan bir yaklaşım sergileyen Kartal, faturanın tek bir kişiye kesilmesini engelleyerek oyuncusunu ayağa kaldırdı.
"SEN DEĞİL, BİRLİKTE YAPTIK"
Öğrencisini motive eden başarılı çalıştırıcının, "Üzülmen hiçbir şeyi değiştirmez. Sen değil, birlikte o hatayı yaptık. Unut gitsin, Galatasaray derbisine konsantre ol" diyerek Guendouzi'ye destek verdiği ve takımın dikkatini tamamen yaklaşan kritik Galatasaray derbisine yönelttiği bildirildi.