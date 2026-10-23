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Guendouzi özür diledi, İsmail Kartal destek verdi

Slavia Prag karşılaşmasında yaptığı kritik hatayla puan kaybına neden olan Matteo Guendouzi, soyunma odasında takımdan özür diledi. Teknik direktör İsmail Kartal ise oyuncusuna sahip çıkarak Galatasaray derbisini işaret etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 23 Ekim 2026 09:06
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: Imago
Guendouzi özür diledi, İsmail Kartal destek verdi
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Matteo Guendouzi
Matteo Guendouzi
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynadığı mücadelede yaptığı büyük hatayla kaybedilen puanların baş sorumlularından biri olarak öne çıkan Matteo Guendouzi, maç sonu soyunma odasında büyük üzüntü yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransız futbolcunun, sergilediği bu performansın ardından hem takım arkadaşlarından hem de teknik heyetten tek tek özür dilediği öğrenildi.

İSMAİL KARTAL'DAN BABACAN TAVIR

Guendouzi'nin yaşadığı moral bozukluğu karşısında tecrübeli teknik adam İsmail Kartal devreye girdi. Öğrencisine babacan bir yaklaşım sergileyen Kartal, faturanın tek bir kişiye kesilmesini engelleyerek oyuncusunu ayağa kaldırdı.

"SEN DEĞİL, BİRLİKTE YAPTIK"

Öğrencisini motive eden başarılı çalıştırıcının, "Üzülmen hiçbir şeyi değiştirmez. Sen değil, birlikte o hatayı yaptık. Unut gitsin, Galatasaray derbisine konsantre ol" diyerek Guendouzi'ye destek verdiği ve takımın dikkatini tamamen yaklaşan kritik Galatasaray derbisine yönelttiği bildirildi. 

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