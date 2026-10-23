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Nihat Kahveci'den Beşiktaş iddiası: "4-2 ya da 5-3 biterdi!"

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Crystal Palace'la 2-2 berabere kaldı. Nihat Kahveci, siyah-beyazlı takımın performansını yorumlarken dikkat çeken bir iddiada bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 23 Ekim 2026 10:54
Nihat Kahveci'den Beşiktaş iddiası: '4-2 ya da 5-3 biterdi!'
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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, lig etabının 3. hafta maçında İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ı konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlanırken siyah-beyazlı ekibin gollerini Wilfred Ndidi ve Junior Olaitan atarken konuk takımın gollerini ise Yeremy Pino ve Jean-Philippe Mateta kaydetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş'ın Crystal Palace ile oynadığı maçın ardından Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında katıldığı yayında 90 dakikayı yorumladı. Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 3 maçtan övgüyle bahseden Kahveci, Beşiktaş'ın Crystal Palace karşılaşmasına ideal ilk 11'yle çıkması durumunda skorun daha farklı olabileceğini öne sürdü.

"100 KERE İMZA ATARIM"

Nihat Kahveci açıklamasında, "7 puana 100 kere imza atarım bu 3 maç Marsilya, Crystal Palace, Hoffenheim. Geçen sene 1 Eylül'ü görmeyen, UEFA'ya gidemeyen Konferans'a gidemeyen Beşiktaş bu sene 3 maçta yenilgisiz. Bu sene Avrupa'da oynadığı ön eleme, Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda yenilgisiz devam ediyor. Bir tane deplasmanda var ama onu da saymıyorum ilk maç olduğu için. Helal olsun." dedi.

"NET 11 İLE ÇIKSAYDI..."

Kahveci ayrıca, "Ümit kırmızı kart gördü, Beşiktaş 8 rotasyonla maça çıktı, yenilmedi. Bu kadar olumsuzluğa, talihsizliğe beklenmedik duruma rağmen yenilmedi. Net 11 ile çıksaydı, 4-2 ya da 5-3 biterdi bu maç!" değerlendirmesinde bulundu.  

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