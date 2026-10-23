Fernando Muslera'dan 3 penaltı kurtarışı ve final!

Estudiantes forması giyen Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera, önemli bir başarıya imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Estudiantes, Libertadores yarı finalinde 0-0'ın rövanşında Flamengo ile karşı karşıya geldi. Rövanş da 0-0 sona erdi ve maç penaltılara uzadı.
Estudiantes, penaltılarda Flamengo'ya 3-2'lik üstünlük sağladı ve Libertadores'te finale yükseldi.
Fernando Muslera, 3 penaltı kurtararak Estudiantes'in finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.
Estudiantes, penaltılarda Flamengo'ya 3-2'lik üstünlük sağladı ve Libertadores'te finale yükseldi.
Fernando Muslera, 3 penaltı kurtararak Estudiantes'in finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.