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Fernando Muslera'dan 3 penaltı kurtarışı ve final!

Fernando Muslera, Flamengo karşısında 3 penaltı kurtararak Estudiantes'i Libertadores finaline taşıdı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Ekim 2026 09:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fernando Muslera'dan 3 penaltı kurtarışı ve final!
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Estudiantes forması giyen Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera, önemli bir başarıya imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Estudiantes, Libertadores yarı finalinde 0-0'ın rövanşında Flamengo ile karşı karşıya geldi. Rövanş da 0-0 sona erdi ve maç penaltılara uzadı.

Estudiantes, penaltılarda Flamengo'ya 3-2'lik üstünlük sağladı ve Libertadores'te finale yükseldi.

Fernando Muslera, 3 penaltı kurtararak Estudiantes'in finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu. 

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