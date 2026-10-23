Benfica fırtınası Kıbrıs'ta esti

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Omonia ile Benfica karşı karşıya geldi. Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan mücadelede Portekiz temsilcisi Benfica, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARI BERABERE BİTTİ
Karşılaşmanın 14. dakikasında Nego'nun kendi kalesine attığı golle Benfica 1-0 öne geçti. Omonia, 42. dakikada Kakoullis'in golüyle skora denge getirdi. İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
BENFICA İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI
İkinci yarıya etkili başlayan Benfica, 49. dakikada Pavlidis'in golüyle yeniden öne geçti. Konuk ekip, 76. dakikada Aursnes'in golüyle farkı ikiye çıkardı.
Benfica'da Prestianni, 85. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi. Portekiz ekibi, Omonia deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
BENFICA ÜÇTE ÜÇ YAPTI
Bu sonuçla Benfica, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı üç maçın tamamını kazanarak puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Omonia ise üçüncü maçında ikinci yenilgisini alarak 6 puanda kaldı.
Omonia, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında temsilcimiz Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek.
Karşılaşmanın 14. dakikasında Nego'nun kendi kalesine attığı golle Benfica 1-0 öne geçti. Omonia, 42. dakikada Kakoullis'in golüyle skora denge getirdi. İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
BENFICA İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI
İkinci yarıya etkili başlayan Benfica, 49. dakikada Pavlidis'in golüyle yeniden öne geçti. Konuk ekip, 76. dakikada Aursnes'in golüyle farkı ikiye çıkardı.
Benfica'da Prestianni, 85. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi. Portekiz ekibi, Omonia deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
BENFICA ÜÇTE ÜÇ YAPTI
Bu sonuçla Benfica, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı üç maçın tamamını kazanarak puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Omonia ise üçüncü maçında ikinci yenilgisini alarak 6 puanda kaldı.
Omonia, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında temsilcimiz Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek.