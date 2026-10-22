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Dortmund'dan telefonunu kilitli tutan taraftara ödül

Borussia Dortmund, maç sırasında akıllı telefonunu daha az kullanan taraftarlara imzalı forma ve hediye kartı kazanma fırsatı sunacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 22 Ekim 2026 23:01
Haber: AA, Fotoğraf: bvb.de
Dortmund'dan telefonunu kilitli tutan taraftara ödül
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Almanya'nın Borussia Dortmund takımı, stadda maç esnasında telefonunu kilitli tutan taraftara ödül vereceğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bundesliga ekibinin açıklamasında, uygulamanın bir telekomünikasyon firmasıyla yapılan anlaşma sonucunda taraftarların maç sırasında akıllı telefonlarını daha az kullanmasını teşvik etmek amacıyla yapılacağı belirtildi.

Eintracht Frankfurt ile 24 Ekim'de oynanacak lig maçında ilk defa uygulanacak projeye "Taraftar Modu" adı verildiğini belirten Alman ekibi, "telefonlarının ekran kilidini maç boyunca olabildiğince az açan" taraftara ödül verileceğini aktardı.

Açıklamada, maç boyunca en yüksek puanı toplayan taraftarların imzalı Borussia Dortmund formaları ve kulüp mağazasında geçerli hediye kartları kazanma şansı elde edecekleri belirtildi.

Taraftarın stadyumda bulunduğunun doğrulanması için uygulamanın konum bilgilerine erişmesine izin vermesi gerekecek.

Gönüllülük esasına dayanan uygulama, iOS ve Android cihazlarda kullanılabilecek.

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