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Draymond'ın MVP favorisi Brunson: "Hâlâ saygı görmediğine kendini inandırdı"

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, podcastinde yeni sezonun MVP yarışını değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Ekim 2026 16:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Draymond'ın MVP favorisi Brunson: 'Hâlâ saygı görmediğine kendini inandırdı'
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Draymond Green, yeni sezonda MVP tercihini Jalen Brunson'dan yana kullandı. Tecrübeli oyuncu, Luka Doncic ve Jayson Tatum'ın yüksek performanslarının artık olağan karşılandığını savundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Daha önce Victor Wembanyama'yı işaret eden Green, bu kez New York Knicks'in yıldızı Jalen Brunson'ı favorisi olarak gösterdi.

Green ayrıca Luka Doncic ve Jayson Tatum'ın uzun süredir yüksek seviyede oynamalarının, ödül yarışında aleyhlerine işleyebileceğini öne sürdü:

"Luka, NBA'de hiçbir zaman MVP kazanamayacak. Kazanabileceği son yıl bu yıl.

Çünkü Luka çıkıp 34 sayı ortalaması yakalayabilir ve insanlar 'Tabii ki Luka 30 sayı ortalaması yapabilir' der.

JT de 30 sayı ortalaması yakalayabilir ve 'Onun 30 sayı atabildiğini biliyoruz' derler. Başka birinin aynı rakamlara ulaşmasıyla aynı şekilde değerlendirilmez.

İnsanlar buna alışıp heyecanlarını kaybediyor. Aynı şey LeBron James'in de başına geldi."

Doncic, geçtiğimiz sezon çıktığı 64 maçta 33,5 sayı, 7,7 ribaund, 8,3 asist, 1,6 top çalma ve 0,5 blok ortalamaları yakaladı.

Yüzde 47,6 saha içi isabetiyle oynayan Sloven yıldız, buna rağmen MVP oylamasını dördüncü sırada tamamladı.

Tatum da kariyerinde MVP oylamasında dördüncülüğün üzerine çıkamadı.

Green, her iki yıldızın da yüksek üretkenliğinin artık beklenen bir durum haline geldiğini ve bunun performanslarının yarattığı etkiyi azalttığını düşünüyor.

Brunson'ın ise şampiyonluğa rağmen kendisini kanıtlama isteğini koruduğuna inanan Green, tercihini şöyle açıkladı:

"Jalen Brunson diyeceğim.

O, bütün yaz boyunca kendisini 'Bana saygı duymuyorlar. Şampiyonluk kazandım ve hâlâ bana saygı duymuyorlar' düşüncesine inandırabilecek türden bir adam."

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