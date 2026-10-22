Memphis Grizzlies, mayıs ayında hayatını kaybeden eski oyuncusu Brandon Clarke'ı Utah Jazz karşılaşması öncesinde video gösterimi ve saygı duruşuyla andı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşma, Clarke'ın 11 Mayıs'ta Kaliforniya'nın Woodland Hills bölgesinde hayatını kaybetmesinin ardından Memphis'in oynadığı ilk resmi maç oldu.
Los Angeles County adli tıp raporuna göre 29 yaşındaki oyuncunun ölümüne, kazara aşırı dozda eroin ve kokain kullanımı neden olmuştu.
Clarke, ölümünden yaklaşık altı hafta önce Arkansas'ın Cross County bölgesinde yüksek hızlı bir polis takibinin ardından gözaltına alınmıştı.
Oyuncunun yanında, Arkansas'ta birinci kategori kontrollü madde olarak sınıflandırılan 200 gram kratom bulunduğu açıklanmıştı.
Çarşamba günkü törende, ABD milli marşından önce Clarke'ın kariyerinden ve toplumla kurduğu bağlardan görüntülerin yer aldığı bir video gösterildi. Ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Videoda, Clarke'ın eski takım arkadaşı Jaren Jackson Jr. ile fotoğrafları da yer aldı.
Şubat ayında Utah'a takas edilen Jackson ile Clarke, Memphis'te birlikte geçirdikleri yıllarda yakın arkadaş olmuştu.
Gonzaga çıkışlı uzun forvet Clarke, Grizzlies'te yedi sezon forma giydi.
Kariyerinin son bölümünde, 2023 yılında yaşadığı sol aşil tendonu yırtığı dahil çeşitli sakatlıklarla mücadele etti.
Clarke, NBA kariyerinde yüzde 60,5 saha içi isabetiyle 10,2 sayı ve 5,5 ribaund ortalamaları yakaladı.
Grizzlies, Clarke'ın anısını yaşatmak için bu sezon formalarında oyuncunun baş harflerinden oluşan "BC" armasını taşıyacak.
Los Angeles County adli tıp raporuna göre 29 yaşındaki oyuncunun ölümüne, kazara aşırı dozda eroin ve kokain kullanımı neden olmuştu.
Clarke, ölümünden yaklaşık altı hafta önce Arkansas'ın Cross County bölgesinde yüksek hızlı bir polis takibinin ardından gözaltına alınmıştı.
Oyuncunun yanında, Arkansas'ta birinci kategori kontrollü madde olarak sınıflandırılan 200 gram kratom bulunduğu açıklanmıştı.
Çarşamba günkü törende, ABD milli marşından önce Clarke'ın kariyerinden ve toplumla kurduğu bağlardan görüntülerin yer aldığı bir video gösterildi. Ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Videoda, Clarke'ın eski takım arkadaşı Jaren Jackson Jr. ile fotoğrafları da yer aldı.
Şubat ayında Utah'a takas edilen Jackson ile Clarke, Memphis'te birlikte geçirdikleri yıllarda yakın arkadaş olmuştu.
Gonzaga çıkışlı uzun forvet Clarke, Grizzlies'te yedi sezon forma giydi.
Kariyerinin son bölümünde, 2023 yılında yaşadığı sol aşil tendonu yırtığı dahil çeşitli sakatlıklarla mücadele etti.
Clarke, NBA kariyerinde yüzde 60,5 saha içi isabetiyle 10,2 sayı ve 5,5 ribaund ortalamaları yakaladı.
Grizzlies, Clarke'ın anısını yaşatmak için bu sezon formalarında oyuncunun baş harflerinden oluşan "BC" armasını taşıyacak.