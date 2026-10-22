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Andre Onana, trafik kazası geçirdi

Trabzonspor forması giyen Andre Onana, Konferans Ligi'ndeki Hearts maçının ardından trafik kazası geçirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Ekim 2026 23:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Andre Onana, trafik kazası geçirdi
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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında sahasında Hearts'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Andre Onana trafik kazası geçirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Edinilen ilk bilgilere göre, Papara Park'taki karşılaşmanın ardından evine gitmek üzere yola çıkan Kamerunlu kaleci, Yomra tarafında zincirleme trafik kazasına karıştı.

Aktarılan bilgilere göre, Onana'nın kullandığı araca arkadan gelen başka bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Onana'nın aracı da önündeki araca çarparak zincirleme kazaya karıştı.

Kaza sırasında ailesi de araçta bulunan Onana'nın ve aile üyelerinin kazadan yara almadan kurtulduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kulüp yetkililerinin de olay yerine gelerek Onana'nın durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. [61Saat]

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