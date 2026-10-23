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Pierre Sage: "Beşiktaş'ı oynatmamaya çalıştık"

Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yaptıkları plana sadık kaldıklarını ancak galibiyete ulaşamadıklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 23 Ekim 2026 00:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Pierre Sage: 'Beşiktaş'ı oynatmamaya çalıştık'
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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş'la 2-2 berabere kalan Crystal Palace'ın teknik direktörü Pierre Sage, Beşiktaş'ı oynatmamaya çalıştıklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sage, Beşiktaş'ın verdikleri şansları değerlendirdiğini söyledi.

Sage, "Oyunun her anında yer alan bir Beşiktaş bulunuyordu. Beşiktaş'tan fazla oyunu kontrol ettik ama Beşiktaş iyi bir takım. Beşiktaş gibi iyi takımların da çok fazla skor üretmesine ihtiyaç yoktur. Maç öncesinde aldığımız kararları gerçekleştirdiğimizi, planlarımıza sadık kaldığımızı düşünüyorum. Beraber oynadığımızda, aynı konsantrasyona ve aidiyete sahip olduğumuzda istediğimizi yapabiliyoruz ama günün sonunda istediğimiz sonuca ulaşamadık. Kazanmak için yeterli performansı gösterdiğimizi düşünüyorum. Beşiktaş bu performansı gösterdi. Biz oynatmamaya çalıştık, amacımız buydu." diye konuştu.

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