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Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi öncesi prim kararı!

Fenerbahçe'de herkes gözünü pazartesi günü Galatasaray ile oynanacak derbiye çevirirken, yönetimin de hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı öğrenildi. Başkan Aziz Yıldırım ve idarecilerin tesislere gelerek takımın yanında olacağı bildirildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 23 Ekim 2026 09:51
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi öncesi prim kararı!
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Trendyol Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sarı-lacivertliler adına çok büyük önem taşıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Zorlu mücadeleden çıkacak olumsuz sonuç birçok taşı yerinden oynatacak ve radikal kararlar alınacak. Galibiyet halinde ise yeni bir sayfa açılacak.

AZİZ YILDIRIM'DAN DESTEK

Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin son dönemde eleştirilen teknik heyet ile futbolcuların yanında olacağı öğrenildi.

Sarı-lacivertli idareciler tesislere gelerek hem oyunculara moral verecek hem de onların her zaman yanında olduğunu bir kez daha gösterecek.

PRİM KARARI

Ayrıca yönetimin derbi için ekstra prim kararı aldığı öğrenildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin aksine Trendyol Süper Lig'de üst üste 3 maçtır kazanan takımın derbi galibiyetiyle daha da moral kazanacağını düşünen idarecilerin primin miktarını ise daha sonra takıma açıklayacağı bildirildi.

Galatasaray derbisini 'bir maçtan daha fazlası' olarak gören yöneticilerin zorlu maçın önemini bir kez daha oyunculara hatırlatacağı ve bu bilinçle sahaya çıkmalarını sağlayacağı ifade edildi. 

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