Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi öncesi prim kararı!

Trendyol Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sarı-lacivertliler adına çok büyük önem taşıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Zorlu mücadeleden çıkacak olumsuz sonuç birçok taşı yerinden oynatacak ve radikal kararlar alınacak. Galibiyet halinde ise yeni bir sayfa açılacak.
AZİZ YILDIRIM'DAN DESTEK
Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin son dönemde eleştirilen teknik heyet ile futbolcuların yanında olacağı öğrenildi.
Sarı-lacivertli idareciler tesislere gelerek hem oyunculara moral verecek hem de onların her zaman yanında olduğunu bir kez daha gösterecek.
PRİM KARARI
Ayrıca yönetimin derbi için ekstra prim kararı aldığı öğrenildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin aksine Trendyol Süper Lig'de üst üste 3 maçtır kazanan takımın derbi galibiyetiyle daha da moral kazanacağını düşünen idarecilerin primin miktarını ise daha sonra takıma açıklayacağı bildirildi.
Galatasaray derbisini 'bir maçtan daha fazlası' olarak gören yöneticilerin zorlu maçın önemini bir kez daha oyunculara hatırlatacağı ve bu bilinçle sahaya çıkmalarını sağlayacağı ifade edildi.
AZİZ YILDIRIM'DAN DESTEK
Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin son dönemde eleştirilen teknik heyet ile futbolcuların yanında olacağı öğrenildi.
Sarı-lacivertli idareciler tesislere gelerek hem oyunculara moral verecek hem de onların her zaman yanında olduğunu bir kez daha gösterecek.
PRİM KARARI
Ayrıca yönetimin derbi için ekstra prim kararı aldığı öğrenildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin aksine Trendyol Süper Lig'de üst üste 3 maçtır kazanan takımın derbi galibiyetiyle daha da moral kazanacağını düşünen idarecilerin primin miktarını ise daha sonra takıma açıklayacağı bildirildi.
Galatasaray derbisini 'bir maçtan daha fazlası' olarak gören yöneticilerin zorlu maçın önemini bir kez daha oyunculara hatırlatacağı ve bu bilinçle sahaya çıkmalarını sağlayacağı ifade edildi.