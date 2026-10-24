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Şenol Güneş: "Sözlerim yanlış anlaşıldı"

Şenol Güneş, A Milli Takım ve Sergen Yalçın ile ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Ekim 2026 10:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Şenol Güneş: 'Sözlerim yanlış anlaşıldı'
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Şenol Güneş, A Milli Takım ve milli takımın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'la ilgili bir açıklama paylaştı. Güneş, katıldığı bir etkinliktei sözlerinin farklı bir anlamda değerlendirilmemesi için bu açıklamayı yaptığı belirtti. Deneyimli teknik drektör ayrıca verdiği yanıtta herhangi bir beklenti içinde olmadığını ve sözlerinin serzeniş içermediğini ifade etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Şenol Güneş açıklamasında, "Katıldığım etkinlikte A Millî Takım'ın teknik direktörlüğüyle ilgili yöneltilen bir soruya verdiğim yanıtın, özellikle sosyal medyada, Sergen Yalçın'ın göreve getirilmesine sitem ettiğim şeklinde yorumlandığını görüyorum." dedi.

Güneş sözlerine şöyle devam etti, "'Benimle görüşmediler' sözüm, yöneltilen soruya verdiğim doğrudan bir yanıttı; herhangi bir beklenti, kırgınlık ya da serzeniş içermiyordu. Millî Takım'da kararları ilgili kurum ve yetkililer verir. Bu kararların sorumluluğu da onlara aittir."

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"BAŞARILAR DİLİYORUM"

Şenol Güneş sözlerini şöyle tamamladı, "Sergen Yalçın'a görevinde başarılar diliyorum. Milli Takım'ın başarısı hepimizin ortak temennisidir. Sözlerimin farklı bir anlamda değerlendirilmesini istemediğim için bu açıklamayı yapma gereği duydum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."

NE OLMUŞTU?

Şenol Güneş'e dün katıldığı bir etkinlikte A Milli Takım teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirilmesi ve kendisiyle görüşme yapılıp yapılmadığıyla ilgili bir soru yönetilmişti. Güneş soruyu şöyle yanıtlamıştı, "Benimle görüşmediler. Sergen'i aldılar, hayırlı olsun. Her kurumda kararı yetkililer verir ve sorumluluk onlarındır. Orada yönetim devam ediyor ve haziran ayında kongre var. Başarı ve başarısızlık tek bir nedenle olmaz. Kararın doğru mu yanlış mı olduğunu zaman gösterir. Göreve kim gelirse gelsin milli takımın hocasıdır ve ona uygun davranmasıyla başarılı olmasını isteriz."

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