Fermin Lopez'den Real Madrid'e flaş Negreira yanıtı!

Barcelona'nın orta saha oyuncusu Fermin Lopez, Real Madrid cephesinde gündeme getirilen Negreira dosyası hakkındaki tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2023 yılında Barcelona ve kulüp yöneticileri, İspanya Futbol Federasyonu Hakemler Teknik Komitesi eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya yapılan ödemeler nedeniyle rüşvet suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.
"BU TARTIŞMALAR BİRAZ YORUCU"
Teledeporte'ye konuşan Fermin Lopez, tartışmaların sürekli gündeme getirilmesinden rahatsızlık duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bu durum artık biraz yorucu çünkü biz sahada seviyemizi kanıtlıyoruz. İşler bizim için iyi giderken konunun bu noktaya çekilmesi adil değil. Ancak ben de takımımızdaki hiç kimse gibi bu tartışmalara dahil olmak istemiyorum.
Bu tartışmalara girmiyoruz. Kazanıyoruz, işimizi iyi yapıyoruz, iyi oynuyoruz ve Barcelona'nın temsil ettiği değerleri sahaya yansıtıyoruz. Kendi yolumuzda ilerlemeye devam etmeliyiz."
"BU TARTIŞMALAR ONLARIN İŞİNE GELİYOR"
Real Madrid cephesindeki tartışmalara da değinen Fermin Lopez, sözlerini şöyle tamamladı:
"Eğer bu tartışmaları sürdürmek istiyorlarsa demek ki bu onların işine geliyor. Biz iyi oynuyoruz, bu tartışmalar ise onların işine geliyor. Ancak biz bu tartışmalara katılmıyoruz."
"BU TARTIŞMALAR BİRAZ YORUCU"
Teledeporte'ye konuşan Fermin Lopez, tartışmaların sürekli gündeme getirilmesinden rahatsızlık duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bu durum artık biraz yorucu çünkü biz sahada seviyemizi kanıtlıyoruz. İşler bizim için iyi giderken konunun bu noktaya çekilmesi adil değil. Ancak ben de takımımızdaki hiç kimse gibi bu tartışmalara dahil olmak istemiyorum.
Bu tartışmalara girmiyoruz. Kazanıyoruz, işimizi iyi yapıyoruz, iyi oynuyoruz ve Barcelona'nın temsil ettiği değerleri sahaya yansıtıyoruz. Kendi yolumuzda ilerlemeye devam etmeliyiz."
"BU TARTIŞMALAR ONLARIN İŞİNE GELİYOR"
Real Madrid cephesindeki tartışmalara da değinen Fermin Lopez, sözlerini şöyle tamamladı:
"Eğer bu tartışmaları sürdürmek istiyorlarsa demek ki bu onların işine geliyor. Biz iyi oynuyoruz, bu tartışmalar ise onların işine geliyor. Ancak biz bu tartışmalara katılmıyoruz."