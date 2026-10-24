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Ederson, derbide telafi arıyor!

Fenerbahçe'nin geçen sezon oynadığı Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Brezilyalı kaleci Ederson, pazartesi günü oynanacak derbide hatasını telafi etmek istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Ekim 2026 09:54
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Ederson, derbide telafi arıyor!
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, geçen sezon RAMS Park'ta Galatasaray'a 3-0 kaybedilen derbideki hatalarını telafi etmek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadelesinin ikinci yarısında kırmızı kart gören Sambacı, pazartesi günü oynanacak maçta kendini affettirmeyi hedefliyor.

Bu sezonki formuyla dikkat çeken Ederson, maç başına 0.57 gol yiyor ve 3.57 kurtarış yapıyor. Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır ise yüzde 85.5 pas isabetiyle geriden oyun kurulumunda öne çıkıyor.

Ederson, derbide kalesini gole kapatarak takımına güven vermek istiyor. Tecrübeli file bekçisi, kritik kurtarışlarıyla Fenerbahçe'nin galibiyetinde önemli rol oynamayı amaçlıyor. Brezilyalı kaleci, bu kez RAMS Park'tan iyi bir performansla ayrılmayı hedefliyor.





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