Kenan Koçak: 'Oyuncularımın yüreğine sağlık'

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekipte teknik direktör Kenan Koçak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sözlerine Zonguldak'ta yaşanan maden kazasında hayatını kaybedenleri anarak başlayan Koçak, yaşamını yitirenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.
"10 KİŞİLİK DURUŞUMUZU TAKDİR EDİYORUM"
Karşılaşmanın ilk yarısında istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını ve penaltı kaçırdıklarını belirten Koçak, ikinci yarıda da gereksiz bir gol yediklerini ifade etti.
Geriye düşmelerine ve 10 kişi kalmalarına rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"Takımımın 10 kişilik duruşunu gerçekten takdir etmek istiyorum. Oyuncularımın yüreğine, emeğine sağlık. 10 kişi, Bandırma gibi güçlü bir kulübe ve pas oyunuyla bugüne kadar başarılı olmuş bir takıma mücadele edip geri dönüş sağlamak hiç kolay değil.
Oyuncularımın hepsinin yüreklerine sağlık. Galibiyetle dönüyoruz, mutluyuz."
"10 KİŞİLİK DURUŞUMUZU TAKDİR EDİYORUM"
Karşılaşmanın ilk yarısında istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını ve penaltı kaçırdıklarını belirten Koçak, ikinci yarıda da gereksiz bir gol yediklerini ifade etti.
Geriye düşmelerine ve 10 kişi kalmalarına rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"Takımımın 10 kişilik duruşunu gerçekten takdir etmek istiyorum. Oyuncularımın yüreğine, emeğine sağlık. 10 kişi, Bandırma gibi güçlü bir kulübe ve pas oyunuyla bugüne kadar başarılı olmuş bir takıma mücadele edip geri dönüş sağlamak hiç kolay değil.
Oyuncularımın hepsinin yüreklerine sağlık. Galibiyetle dönüyoruz, mutluyuz."