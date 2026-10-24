Mustafa Dalcı: 'Yaptığımız bir hata, cezayı kesiyorlar'

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Dalcı, alınan sonuçtan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.
"YAPTIĞIMIZ BİR HATA, HEMEN CEZAYI KESİYORLAR"
Takımının karşılaşmaya iyi hazırlandığını belirten 53 yaşındaki teknik direktör, şu ifadeleri kullandı:
"Maça çok ciddi, iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Oynanan oyun da bunun bir kanıtıydı. Sadece şuna çok üzülüyorum. Yaptığımız bir hata, hemen cezayı kesiyorlar. Futbolun şansı, adaleti, biraz yanımızda olsaydı en kötü burada berabere kalsak bile üzüleceğimiz bir maçtı."
"VAZGEÇMEDEN DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ"
Mustafa Dalcı, takımının mücadelesini sürdürmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:
"Bu oyunun içinde ve bu yarışın içerisinde kalabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu mücadelemizi ve bu oyunumuzu, güçlü oyunumuzu daha geliştirerek devam etme durumundayız. Oyuncularımla beraber vazgeçmeden bu güçlü oyunu devam ettirmek zorundayız."
"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇA BAKACAĞIZ"
Mağlubiyetten gerekli dersleri çıkaracaklarını belirten Dalcı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Gerçekten çok üzgünüz. Bu maçtan belli dersler çıkarıp artık önümüzdeki maça bakacağız."
"YAPTIĞIMIZ BİR HATA, HEMEN CEZAYI KESİYORLAR"
Takımının karşılaşmaya iyi hazırlandığını belirten 53 yaşındaki teknik direktör, şu ifadeleri kullandı:
"Maça çok ciddi, iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Oynanan oyun da bunun bir kanıtıydı. Sadece şuna çok üzülüyorum. Yaptığımız bir hata, hemen cezayı kesiyorlar. Futbolun şansı, adaleti, biraz yanımızda olsaydı en kötü burada berabere kalsak bile üzüleceğimiz bir maçtı."
"VAZGEÇMEDEN DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ"
Mustafa Dalcı, takımının mücadelesini sürdürmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:
"Bu oyunun içinde ve bu yarışın içerisinde kalabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu mücadelemizi ve bu oyunumuzu, güçlü oyunumuzu daha geliştirerek devam etme durumundayız. Oyuncularımla beraber vazgeçmeden bu güçlü oyunu devam ettirmek zorundayız."
"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇA BAKACAĞIZ"
Mağlubiyetten gerekli dersleri çıkaracaklarını belirten Dalcı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Gerçekten çok üzgünüz. Bu maçtan belli dersler çıkarıp artık önümüzdeki maça bakacağız."