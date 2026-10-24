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74 yaşındaki pilotun gökyüzü tutkusu dinmiyor

74 yaşındaki Makedonyalı akrobasi pilotu Mendo Veljanovski, Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde kendisini 20'li yaşlarında hissettiğini belirterek uçmaya devam etmek istediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Ekim 2026 16:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
74 yaşındaki pilotun gökyüzü tutkusu dinmiyor
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne her yıl katılan 74 yaşındaki Makedonyalı akrobasi pilotu Mendo Veljanovski, organizasyonun yamaç paraşütü sporcuları için önemli bir buluşma noktası olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 40 yılı aşkın süredir yamaç paraşütü ve paramotorla uçan Veljanovski, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ölüdeniz'deki ilk organizasyondan bu yana festivale katıldığını belirtti.

Ölüdeniz'in akrobasi pilotlarına önemli imkanlar sunduğunu ifade eden Veljanovski, "Organizasyonu geliştirmek için çok emek harcıyoruz. Festival her yıl büyüyor. Dünyanın her yerinden insanlar Ölüdeniz'i biliyor. Yıl boyunca antrenman yapmak, hatta burada yaşamak için geliyorlar. Bölge, akrobasi pilotlarının antrenman yapması için büyük fırsatlar sunuyor." dedi.

Tümü
Veljanovski, gelecek yıl Makedonya'da düzenlenecek Dünya Hava Oyunları'nı organize edeceğini kaydetti.

- Kendimi 20'li yaşlarımda hissediyorum

Festivalin en yaşlı sporcusu olduğunu belirten Veljanovski, spor yapabildiği sürece uçmaya devam etmek istediğini dile getirdi.

Kendisinden sonra festivaldeki en yaşlı sporculardan birinin 58 yaşındaki Avustralyalı Martin Wysocki olduğunu aktaran Veljanovski, şöyle konuştu:

"Yapabildiğim kadar uzun süre bu sporu yapmak istiyorum. Kendimi 20'li yaşlarımda hissediyorum. Çok antrenman yapıyorum. Bir sağlık sorunum olmadığı sürece çalışmaya devam edebilirim. Önümüzdeki üç yıl boyunca gençlerle aynı seviyede yarışmayı ve podyumda yer almayı hedefliyorum. Her yıl kulübümle güzel havada antrenman yapmak ve ailelerimizle vakit geçirmek için buraya geliyoruz."

Veljanovski, Ölüdeniz'in etkileyici manzarası, doğası ve doğal güzellikleriyle de ziyaretçileri kendine hayran bıraktığını dile getirdi.

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