Fenerbahçe Tarfin'den 27 sayılık galibiyet!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Turgutlu Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 84-57 kazanarak 27 sayı farkla galibiyete ulaştı.
FENERBAHÇE İLK YARIDA FARKI AÇTI
Karşılaşmanın ilk periyodunu 17-16 önde tamamlayan Fenerbahçe Tarfin, ikinci çeyrekte üstünlüğünü artırdı.
Sarı-lacivertliler, devre arasına 44-30'luk skorla 14 sayı önde girdi.
Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, son çeyreğe 64-43 üstünlükle girdi.
Final periyodunda farkı daha da açan Fenerbahçe Tarfin, mücadeleden 84-57 galip ayrıldı.
BETTS'TEN 17 SAYI
Fenerbahçe Tarfin'de Betts, 17 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.
Sarı-lacivertli ekipte Pouye 14, Juskaite 13 ve Alperi Onar 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Turgutlu Belediyespor'da ise Cowling'in 20 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Hatice Öztosun 9, Kovacevic ise 8 sayı kaydetti.
FENERBAHÇE İLK YARIDA FARKI AÇTI
Karşılaşmanın ilk periyodunu 17-16 önde tamamlayan Fenerbahçe Tarfin, ikinci çeyrekte üstünlüğünü artırdı.
Sarı-lacivertliler, devre arasına 44-30'luk skorla 14 sayı önde girdi.
Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, son çeyreğe 64-43 üstünlükle girdi.
Final periyodunda farkı daha da açan Fenerbahçe Tarfin, mücadeleden 84-57 galip ayrıldı.
BETTS'TEN 17 SAYI
Fenerbahçe Tarfin'de Betts, 17 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.
Sarı-lacivertli ekipte Pouye 14, Juskaite 13 ve Alperi Onar 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Turgutlu Belediyespor'da ise Cowling'in 20 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Hatice Öztosun 9, Kovacevic ise 8 sayı kaydetti.