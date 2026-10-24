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Besnik Hasi: "Oyundan değil üç puandan mutluyuz"

Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Besnik Hasi, Samsunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Ekim 2026 22:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Besnik Hasi: 'Oyundan değil üç puandan mutluyuz'
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-1 yenen Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Besnik Hasi, "Oyundan değil ama 3 puandan dolayı çok mutluyum." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hasi, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, deplasmanda ilk kez kazandıklarını dile getirdi.

Karşılaşmanın zor geçtiğini anlatan Hasi, "Deplasmanda kazandık. İlk yarıdan memnun değilim. İlk yarı iyi de oynamadık. Şanslar yakaladık, bu şansları gole çevirmeniz gerekiyor. Bu şansları gole çeviremedik. İlk kontra atakta da golü yedik. Bizim oyunumuz değildi. Bunu söyleyebilirim. 10-10 kaldığımız zaman daha iyiydik. Yani daha fazla pozisyon ürettik." ifadelerini kullandı.

Besnik Hasi, ikinci yarıya değişiklikler yaparak başladıklarını belirterek, "İkinci yarı hamleler yaptık. Takım daha iyi oynadı. Kendi oyunumuzu oynamak için daha iyi reaksiyon gösterdik. Deplasman galibiyeti aldığımız için çok mutluyum. Özellikle Saba'ya bir parantez açmak istiyorum. İnanılmaz bir gol attı. Zaten gol attığı zaman da inanılmaz goller atıyor. Normal goller atmıyor kendisi. Ondan dolayı da çok mutluyum yani. 3 puanı aldık. Oyundan değil ama 3 puandan dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.



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