Bologna, Sardinya'dan 3 puanla döndü!

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Cagliari, Bologna'yı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Unipol Domus Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.
Bologna'ya galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Nicolo Casale ve 80. dakikada penaltıdan Federico Bernardeschi kaydetti.
Teknik direktör Domenico Tedesco'dan sonra göreve gelen Raffaele Palladino yönetiminde 4 maçta 2. galibiyetini alan Bologna, 13 puana yükseldi.
5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak lige başlayan Cagliari'nin ise galibiyet hasreti 3 maça yükseldi. Ev sahibi ekip, bu sonuçla birlikte 13 puanda kaldı.
Ligin 9. haftasında Cagliari, Roma'ya konuk olacak. Bologna ise deplasmanda Milan ile kozlarını paylaşacak.
Bologna'ya galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Nicolo Casale ve 80. dakikada penaltıdan Federico Bernardeschi kaydetti.
Teknik direktör Domenico Tedesco'dan sonra göreve gelen Raffaele Palladino yönetiminde 4 maçta 2. galibiyetini alan Bologna, 13 puana yükseldi.
5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak lige başlayan Cagliari'nin ise galibiyet hasreti 3 maça yükseldi. Ev sahibi ekip, bu sonuçla birlikte 13 puanda kaldı.
Ligin 9. haftasında Cagliari, Roma'ya konuk olacak. Bologna ise deplasmanda Milan ile kozlarını paylaşacak.