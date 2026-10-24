Ümraniyespor'dan Sivasspor'a 4 gol!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ev sahibi ekip, mücadeleyi 4-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri Berat Yılmaz, A. Blanco, T. Glumac ve Melih Bostan kaydetti.
SİVASSPOR 7. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI
Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Sivasspor'da Kamil Fidan, doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Konuk ekip, mücadelenin kalan bölümünü 10 kişi tamamladı.
ÜMRANİYESPOR'DAN 4 GOLLÜ GALİBİYET
Ümraniyespor, 27. dakikada Berat Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
İkinci yarıda da etkili olan İstanbul temsilcisi, 63. dakikada A. Blanco'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.
67. dakikada T. Glumac'ın golüyle skor 3-0'a gelirken 79. dakikada Melih Bostan ağları havalandırarak farkı dörde yükseltti.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ümraniyespor, sahadan 4-0 galip ayrıldı.
İKİ TAKIM DA 13 PUANDA
Bu galibiyetle Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'de puanını 13'e yükseltti.
Deplasmandan puansız ayrılan Sivasspor ise 13 puanda kaldı.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri Berat Yılmaz, A. Blanco, T. Glumac ve Melih Bostan kaydetti.
SİVASSPOR 7. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI
Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Sivasspor'da Kamil Fidan, doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Konuk ekip, mücadelenin kalan bölümünü 10 kişi tamamladı.
ÜMRANİYESPOR'DAN 4 GOLLÜ GALİBİYET
Ümraniyespor, 27. dakikada Berat Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
İkinci yarıda da etkili olan İstanbul temsilcisi, 63. dakikada A. Blanco'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.
67. dakikada T. Glumac'ın golüyle skor 3-0'a gelirken 79. dakikada Melih Bostan ağları havalandırarak farkı dörde yükseltti.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ümraniyespor, sahadan 4-0 galip ayrıldı.
İKİ TAKIM DA 13 PUANDA
Bu galibiyetle Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'de puanını 13'e yükseltti.
Deplasmandan puansız ayrılan Sivasspor ise 13 puanda kaldı.