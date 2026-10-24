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Ümraniyespor'dan Sivasspor'a 4 gol!

Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor, sahasında 10 kişi kalan Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Ekim 2026 15:22 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2026 15:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ümraniyespor'dan Sivasspor'a 4 gol!
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ev sahibi ekip, mücadeleyi 4-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri Berat Yılmaz, A. Blanco, T. Glumac ve Melih Bostan kaydetti.

SİVASSPOR 7. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Sivasspor'da Kamil Fidan, doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Konuk ekip, mücadelenin kalan bölümünü 10 kişi tamamladı.

ÜMRANİYESPOR'DAN 4 GOLLÜ GALİBİYET

Ümraniyespor, 27. dakikada Berat Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda da etkili olan İstanbul temsilcisi, 63. dakikada A. Blanco'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.

67. dakikada T. Glumac'ın golüyle skor 3-0'a gelirken 79. dakikada Melih Bostan ağları havalandırarak farkı dörde yükseltti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ümraniyespor, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

İKİ TAKIM DA 13 PUANDA

Bu galibiyetle Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'de puanını 13'e yükseltti.

Deplasmandan puansız ayrılan Sivasspor ise 13 puanda kaldı.



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