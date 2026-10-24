Okan Buruk derbinin şifresini Lille'de buldu!

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin taktik hazırlıkları başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un derbi planı da netleşmeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibine karşı Lille deplasmanındaki gibi yoğun bir ön alan baskısıyla mücadeleye başlamayı hedefliyor.
Okan Buruk, ilk 30 dakikada bulacağı gollerle maçın kontrolünü eline almak istiyor. Bu doğrultuda oyuncularından karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte rakip savunmaya baskı yapmalarını bekliyor.
Topu rakip sahada kazanarak hızlı hücumlarla sonuca gitmeyi planlayan Galatasaray, erken bulacağı gollerle Fenerbahçe'nin oyun düzenini bozmayı amaçlıyor.
HEDEF GOLÜ ERKEN BULMAK!
Sarı-Kırmızılı teknik heyet, derbinin başlangıç bölümünü en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Özellikle ön alan baskısıyla rakibini hataya zorlamayı planlayan Cimbom, taraftarının desteğini de arkasına alarak mücadeleye hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor. Okan Buruk'un öğrencileri, ilk yarım saatte kuracağı baskıyla derbide avantaj yakalamaya çalışacak. Cimbom, bu planla hem rakibinin oyun kurmasını engellemeyi hem de erken golle tribünlerin coşkusunu artırmayı amaçlıyor.
Okan Buruk, ilk 30 dakikada bulacağı gollerle maçın kontrolünü eline almak istiyor. Bu doğrultuda oyuncularından karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte rakip savunmaya baskı yapmalarını bekliyor.
Topu rakip sahada kazanarak hızlı hücumlarla sonuca gitmeyi planlayan Galatasaray, erken bulacağı gollerle Fenerbahçe'nin oyun düzenini bozmayı amaçlıyor.
HEDEF GOLÜ ERKEN BULMAK!
Sarı-Kırmızılı teknik heyet, derbinin başlangıç bölümünü en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Özellikle ön alan baskısıyla rakibini hataya zorlamayı planlayan Cimbom, taraftarının desteğini de arkasına alarak mücadeleye hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor. Okan Buruk'un öğrencileri, ilk yarım saatte kuracağı baskıyla derbide avantaj yakalamaya çalışacak. Cimbom, bu planla hem rakibinin oyun kurmasını engellemeyi hem de erken golle tribünlerin coşkusunu artırmayı amaçlıyor.