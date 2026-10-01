Julian Alvarez 238 günlük suskunluğu bozdu, galibiyeti getirdi!

İspanya LaLiga'nın 10. haftasında, temsilcimiz Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Atletico Madrid, Deportivo'yu ağırladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Metropolitano Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Atletico Madrid, 1-0'lık skorla kazandı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 48. dakikada Julian Alvarez kaydetti.
Öte yandan Antonio Hidalgo'nun ekibi Deportivo'nun ise ligde galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
238 GÜNLÜK HASRET SONA ERDİ
Julian Alvarez, Deportivo karşısında fileleri havalandırarak La Liga'daki 238 günlük gol hasretine son verdi.
Alvarez, La Liga'daki son golünü 28 Şubat 2026'da Real Oviedo karşısında kaydetmişti.
Arjantinli golcü, hafta içinde de Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkmıştı.
Stuttgart ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmada Atletico Madrid'in golünü atan 26 yaşındaki futbolcu, böylece üst üste iki maçta fileleri havalandırdı.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid, puanını 25 yaptı. Deportivo ise 11 puanda kaldı.
İspanya LaLiga'nın bir sonraki maçında Atletico Madrid, Levante deplasmanına gidecek. Deportivo, Osasuna'yı ağırlayacak.
ATLETICO MADRID - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son maçında 27 Ocak Çarşamba günü temsilcimiz Fenerbahçe, Atletico Madrid'e konuk olacak.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 48. dakikada Julian Alvarez kaydetti.
Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid, ligde son 6 maçında 6 galibiyet aldı.
⚽️Julian Alvarez, 28 Şubat'taki Oviedo maçından bu yana ilk La Liga golünü kaydetti. https://t.co/8iEbZDrPRr
— Sporx (@sporx) October 24, 2026
Öte yandan Antonio Hidalgo'nun ekibi Deportivo'nun ise ligde galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
238 GÜNLÜK HASRET SONA ERDİ
Julian Alvarez, Deportivo karşısında fileleri havalandırarak La Liga'daki 238 günlük gol hasretine son verdi.
Alvarez, La Liga'daki son golünü 28 Şubat 2026'da Real Oviedo karşısında kaydetmişti.
Arjantinli golcü, hafta içinde de Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkmıştı.
Stuttgart ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmada Atletico Madrid'in golünü atan 26 yaşındaki futbolcu, böylece üst üste iki maçta fileleri havalandırdı.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid, puanını 25 yaptı. Deportivo ise 11 puanda kaldı.
İspanya LaLiga'nın bir sonraki maçında Atletico Madrid, Levante deplasmanına gidecek. Deportivo, Osasuna'yı ağırlayacak.
ATLETICO MADRID - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son maçında 27 Ocak Çarşamba günü temsilcimiz Fenerbahçe, Atletico Madrid'e konuk olacak.