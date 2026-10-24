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Napoli kaçtı, Roma kovaladı! Altı gollü maçta kazanan çıkmadı!

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli ile Roma 3-3 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Ekim 2026 21:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Napoli kaçtı, Roma kovaladı! Altı gollü maçta kazanan çıkmadı!
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İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli ile Roma karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadele, 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Napoli, 28. dakikada Frank Zambo Anguissa'nın golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 48. dakikada Scott McTominay'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Roma, 69. dakikada Matias Soule'nin golüyle farkı bire indirirken, 74. dakikada Leonardo Balerdi ile beraberliği yakaladı.

Napoli, 83. dakikada McTominay'ın ikinci golüyle yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Ancak Roma, 89. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Balerdi'nin golüyle skoru 3-3'e getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma, Serie A'daki yenilmezlik serisini sürdürdü. Bu sonucun ardından Roma puanını 18'e, Napoli ise 11'e yükseltti.

Serie A'nın bir sonraki haftasında Roma, Cagliari'yi konuk edecek. Napoli ise Monza deplasmanına çıkacak.



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